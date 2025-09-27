Дроны атаковали Чувашию в РФ: остановлена нефтеперекачивающая станция

Утром 27 сентября на территории Чувашской Республики РФ зафиксирована атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. Удару подверглась нефтеперекачивающая станция возле поселка Конар Гражданского округа.

Об этом сообщают местные власти. Там заявили, что пострадавших среди населения нет, угрозы жилым домам также не зафиксировано.

Повреждения объекта оценивают, как всегда, как "незначительные", однако его работа временно приостановлена якобы "для проверки и устранения последствий атаки".

В регионе введен усиленный режим работы системы экстренного реагирования. Власти Чувашии уверяют, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры безопасности уже приняты.

Россияне традиционно обвиняют в атаке украинскую сторону, однако официального подтверждения этих утверждений пока нет.

Напомним, ранее об атаке на Афипский НПЗ писали российские СМИ. В частности, местные власти попадание по объекту подтвердили, но, заявили об "обломках" и попытались преуменьшить последствия.

Как писал OBOZ.UA, Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщения об ударах по нему и Новокуйбышевскому НПЗ появлялись и в конце августа. Тогда на обоих заводах вспыхнули мощные пожары.

