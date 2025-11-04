Довоювалися: в России для охраны критических объектов начнут привлекать резервистов

Диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать резервистов для охраны критически важных объектов на территории России. Решение принято 4 ноября и уже вызвало дискуссии среди военных обозревателей – в частности из-за риска превращения резерва в "второй фронт" внутри страны.

Видео дня

Об этом заявили кремлевские СМИ, ссылаясь на новые изменения, подготовленные Минобороны РФ. Как пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Цимлянский, резервистов будут собирать на специальные сборы для охраны объектов инфраструктуры – исключительно в пределах собственного региона.

Новые сборы и "внутренняя мобилизация"

Закон предусматривает возможность направления резервистов на специальные задания по президентскому указу. В то же время власти отмечают, что документ не касается всех граждан и не означает всеобщего призыва. Цимлянский подчеркнул, что резервисты – это бывшие военные или силовики, которые добровольно подписали контракт на пребывание в резерве.

Несмотря на заявления о "добровольности", в российских соцсетях уже появились опасения, что под видом охраны заводов или складов власть постепенно готовит к войне тех, кого не смогла мобилизовать в прошлом году.

Как это будет работать

Резервистов планируют отправлять на сборы по месту жительства. Формально они будут охранять стратегические объекты – электростанции, транспортные узлы, военные склады. Им обещают те же социальные гарантии, страховые выплаты и медицинское обеспечение, что и действующим военнослужащим.

При этом Цимлянский заверил, что таких резервистов "не будут привлекать к СВО". Однако даже кремлевские комментаторы добавляют – гарантии "не вполне однозначны", ведь в правилах оставлена формулировка, позволяющая "расширить полномочия" в случае необходимости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России признали, что они не справляются с атаками Сил обороны Украины на НПЗ и другие объекты на территории страны-агрессора, которые участились в последнее время. В связи с этим в минобороны РФ решили привлечь для их охраны резервистов. Речь идет о россиянах, которые добровольно заключили "контракт о пребывании в мобилизационном человеческом резерве".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!