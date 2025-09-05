'Держат в клетке, как животных': мужчина рассказал об условиях 'спеццентра' в России, куда свозят украинцев, подлежащих депортации. Видео

В российском селе Воронино Смоленской области уже пятый месяц удерживают в тюремных условиях около 90 украинцев, которые подлежат депортации. Среди них женщины, пожилые люди и больные.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал Astra, ссылаясь на рассказ одного из тех, кто находится в этом российском Центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). Канал также опубликовал видео своего собеседника.

Украинцев удерживают в тюремных условиях

Анатолий (канал по понятным причинам изменил имя собеседника) рассказал, что большинство из удерживаемых украинцев – бывшие зэки. Однако среди заключенных есть и несудимые. В том числе в ЦТУИГ удерживают 12 женщин, а также людей, больных СПИДом и туберкулезом.

"Больных много – СПИД, туберкулез, им нужна постоянная терапия, но здесь такое не предусмотрено. Несколько человек еле ходят уже, одна повесилась... Все вместе сидят в камерах без разбора. Женщин заставляют работать в столовой, убирать все помещения ЦТУИГ", — рассказал Анатолий.

По его словам, в Центре 23 камеры, в каждой из которых стоит по две двухъярусные кровати. Удерживаемые постоянно находятся в камерах, утром их выводят на 40-минутную прогулку, а на завтрак, обед, ужин – в столовую.

Мужчина рассказал, что этих украинцев, которых Россия хочет депортировать, свезли из разных областей в ЦТУИГ в Воронино в конце апреля. Говорили, что якобы на несколько дней. Перед этим предложили подписать заявление на добровольное возвращение в Украину. В результате на родину попали только шестеро, и то, по словам Анатолия, "их, кажется, впихнули при обмене военнопленными".

Руководство центра рассказывает удерживаемым, что Украина отказывается принимать своих граждан.

Приехал в Россию на заработки и стал "инакомыслящим изгоем"

Анатолий рассказал, что приехал работать в Россию еще до полномасштабного вторжения. А в 2022 году у него произошел конфликт с сотрудником на тему войны, который закончился для украинца реанимацией.

"Не сошлись в политических взглядах относительно "СВО". Конфликт начался с его слов: "Наши ребята там гибнут за тебя, а ты здесь отсиживаешься". Я ему объяснил, что он тупой, зомбированный баран... Он всадил мне в грудь кухонный нож", – рассказал Анатолий.

Так он попал в реанимацию с тяжелым ранением, а когда его перевели в обычную палату, к нему пришла целая делегация: прокурор, начальник ФМС (Федеральная миграционная служба), следователь и оперативник

В ФМС пришли к выводу, что Анатолий находится в РФ незаконно, подали в суд. За короткое время ему в больницу привезли постановление о выдворении.

"Когда судили нападавшего, я уже сидел в центре временного содержания иностранцев. В заседаниях я участвовал по видеосвязи. В результате ему присудили 5 лет строгого режима, а мне компенсацию 350 тысяч. Но мне ничего не выплатили. Меня четвертый год держат в клетке как животное ни за что. Я честно зарабатывал себе на жизнь. Но Россия напала на Украину и я стал инакомыслящим изгоем", – рассказал Анатолий.

ASTRA подтвердила личность Анатолия, он действительно родился в Украине и переехал в РФ. На родине более десяти лет назад он имел судимость. Мужчина утверждает, что в России с законом проблем не имел.

По словам постоянного эксперта украинского Центра Гражданских Свобод Михаила Саввы, "представители российской власти откровенно врут этим украинцам, когда говорят об отказе Украины их принимать".

"Людей из ЦТУИГ сейчас РФ депортирует только через Грузию. Но грузинские пограничники держат их в подвале недостроенного терминала. Там может разместиться максимум 20 человек, но иногда живет 100. Однако РФ не может пригнать туда одновременно более 800 человек, которые ждут ЦВИГ России. Украина предлагает прямую передачу через спокойные участки украинско-российской границы или через Беларусь. Но Беларусь этого не хочет, а российский режим ничего не делает, чтобы повлиять на своего союзника", – рассказал он в разговоре с ASTRA.

Михаил Сава также отметил, что в первом обмене по итогам переговоров в Стамбуле Россия мошенничала и передала Украине вместе с военнопленными нескольких таких украинцев, подлежащих депортации.

"Использовать обмен как способ депортации – это самый высокий уровень наглости", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украину вернули 65 граждан, которых Россия принудительно депортировала в буферную зону на российско-грузинской границе. Среди них – 10 женщин и восемь человек с тяжелыми заболеваниями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!