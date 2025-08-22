В Украину вернули группу граждан, которых Россия принудительно вывезла к границе с Грузией: среди них тяжелобольные. Фото

В Украину удалось вернуть 65 граждан Украины, которых Россия принудительно депортировала в буферную зону на российско-грузинской границе. Среди них – 10 женщин и восемь человек с тяжелыми заболеваниями.

Вернуть людей на родину удалось благодаря помощи Молдовы и Грузии. Подробности раскрыли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Что известно

Усилиями МИД и структурных подразделений МВД по поручению президента Украины Владимира Зеленского 21-22 августа удалось вернуть 65 украинцев, которые в ужасных условиях содержались в грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе между Грузией и РФ. Туда их депортировали россияне, максимально усложнив процесс возвращения людей в Украину.

"Государство-террорист в очередной раз нарушает нормы международного и гуманитарного права. Граждан Украины – часть из которых отбывала сроки наказания, часть считались пропавшими без вести – россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией. Без документов, средств к существованию, достаточного питания и медицинской помощи. Фактически их бросили на произвол судьбы", – отметил глава МВД.

Сибига же подчеркнул, что люди находились "фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России"

"Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Усилия дали результат: в Украину удалось вернуть десятки граждан нашего государства, среди которых – 10 женщин и восемь человек с тяжелыми заболеваниями. Их путь на родину пролегал через территорию Молдовы.

Оба чиновника подчеркнули, что извлечь людей удалось благодаря взаимодействию МИД, МВД, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Службы безопасности Украины и правоохранительных органов Молдовы и Грузии.

"Выражаем отдельную благодарность официальным представителям власти Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решения логистических вопросов", – подчеркнул Сибига.

До этого Украина смогла вернуть 44 украинцев, поэтому в целом из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы удалось вытащить уже 109 человек.

Однако это еще не все, поэтому, по словам Сибиги, продолжается работа над возвращением остальных граждан, которые выражают желание репатриироваться в Украину.

Министр напомнил, что гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска.

"Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к РФ отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе. Если Россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и будет всегда предоставлять приоритет защиты прав и законных интересов своих граждан", – заявил Сибига.

А Клименко отметил, что МВД выясняет все детали по содержанию наших соотечественников в буферной зоне. Он также назвал действия России "грубой попыткой использовать граждан Украины для провокаций и издевательств".

"С каждым будет проведена отдельная работа, которая будет включать юридические, медицинские и, безусловно, меры безопасности", – заверил глава МВД.

