"Будет воспринята в штыки": Курносова оценила, возможна ли тотальная мобилизация в России

Тотальная мобилизация в России может обернуться революционными последствиями для режима кремлевского диктатора Владимира Путина. Такой шаг может спровоцировать массовое недовольство среди россиян.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее мнению, тотальная мобилизация "будет воспринята в штыки" и станет переломным моментом для российского общества.

"На мой взгляд, это очень маловероятно просто потому, что это одна из немногих вещей, которая может привести действительно к революционному развитию событий. Потому что тотальная мобилизация будет принята обществом абсолютно в штыки", – сказала оппозиционерка.

Она пояснила, что нынешняя мобилизация затрагивает в основном самые бедные и маргинальные слои населения, которые не имеют возможности открыто протестовать. Именно поэтому значительных выступлений против власти пока не наблюдается.

"Она (мобилизация, – ред.) не касается тех, кто может свою позицию выразить. Плюс используются иностранцы, мигранты и прочее. Поэтому как только будет попытка задеть наиболее активные слои населения – ситуация резко изменится", – убеждена Курносова.

Напомним, в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения оккупационной армии, которая несет потери, постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьезным изменением в стратегии России по формированию вооруженных сил, которая до сих пор была направлена на привлечение новобранцев за счет увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!