Живой и не воевал в Украине: журналисты раскрыли фейк о сыне Чикатило

Юрий Мирошниченко, 56-летний сын известного советского маньяка Андрея Чикатило, не просто живой – он вообще никогда не воевал в составе ВСУ. Хотя мужчина и нарушал правила воинского учета в Украине, от службы он не уклонялся, однако воевать не может из-за ряда хронических заболеваний. Поэтому утверждение россиян, что "сын Чикатило был убит во время войны" в Украине является чисто пропагандистским фейком.

Юрий Мирошниченко лично опроверг сообщения о своей гибели на фронте (смотри ниже на видео). В свою очередь это подтвердило "Суспільне", ссылаясь Харьковский районный ТЦК.

В частности, глава Слободского РТЦК Дмитрий Сльота утверждает, что Юрий Мирошниченко не вступал в ряды украинской армии, но мужчина нарушал правила воинского учета.

Что говорит Юрий Мирошниченко

Сам Юрий уверяет, что от службы не уклонялся, свои данные обновлял через ЦНАП. Мобилизоваться не планирует, ведь имеет хронические заболевания. К сообщениям о своей смерти относится равнодушно и не настроен обсуждать эту тему.

Кто сообщил о смерти сына Чикатило

Первым о гибели "сына маньяка Чикатило" сообщил российский пропагандистский Telegram-канал SHOT.

"Новость" сразу стала топовой в российских "массмедиа". Некоторые из них даже "одели" (в "Фотошопе") Юрия Мирошниченко в военную форму и начали придумывать детали – о внезапной атаке оккупантов непосредственно Харькова, о множестве погибших украинских защитников в 20 км от города, среди которых был и Юрий, об "ураганном огне" и тому подобное.

Также пропагандисты придумали, что Юрий Мирошниченко воевал в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения и служил в артиллерии, а теперь его должны наградить "Орденом за мужество".

Зачем был создан такой фейк

Это – часть кампании по дискредитации украинских военных, уверяет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"С одной стороны, это дискредитация Сил обороны, что уже в ВСУ служит якобы кто угодно. Чисто сыграть на эмоциях через громкую фамилию и дискредитировать Силы обороны внутри Украины. С другой стороны, это попытка сыграть на том, что гарантированно погибают все", – отметил он.

Понятно, что враг хочет сыграть на негативной коннотации, и "ретранслировать ее на Силы обороны" – мол, смотрите на украинскую армию, и кто в ее рядах воюет.

"Исключительно психологический прием, очень примитивный и простой. Они хотят изобразить Силы обороны, как армию преступников. Массовый, примитивный инструмент пропаганды", – объяснил Андрей Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 075 160 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 840 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки. К тому же Силы обороны уничтожили еще 266 единиц военной техники и вооружения врага.

По состоянию на 22 августа были установлены имена 124 832 военных ВС РФ, которые были ликвидированы во время полномасштабного вторжения в Украину. По меньшей мере 11 250 из них демилитаризовались с 11 февраля 2025 года – даты начала официальных мирных переговоров Вашингтона и Москвы.

