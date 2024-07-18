2023 год был самым жарким годом, выпадавшим на долю человечества. Каждый следующий год будет жарче предыдущего. Сейчас мы в процессе перехода к миру, теплее на 2 градуса по Цельсию, по сравнению с доиндустриальными показателями. Об этом говорится в книге "Палюче тепло вб’є нас найперше", которая в августе выйдет в издательстве "Бородатый тамарин".

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Далее текст на языке оригинала.

На перший погляд здається, що нічого критичного не відбудеться, якщо середня температура повітря сягатиме не 27 градусів, а 29. Але насправді потепління лише на 2 градуси спричинить танення льодовикових щитів та посуху, яка нищитиме врожаї.

Уже зараз фахівці з генетики виводять нові, стійкі до спеки сорти пшениці, сої та кукурудзи. А компанії з виробництва одягу створюють тканини, здатні відбивати й розсіювати сонячне світло.

Що ж стало причиною екстремальної спеки?

Автор книги називає п’ять причин, але найголовніша з-поміж них – спалювання викопного палива. Чим більше нафти, газу та вугілля ми спалюємо, тим спекотніше стає на Землі.

"Кількість тепла, продукованого споживанням викопного палива, важко збагнути: за однією з оцінок, океан щосекунди поглинає стільки тепла, скільки утворюється від вибуху трьох ядерних бомб. А позаяк вуглекислий газ залишається в атмосфері на тисячі років, вона не почне охолоджуватися, коли ми, нарешті, припинимо викиди в неї CO2. Це тільки зупинить потепління, але не запустить процес у зворотному напрямі. Тож поки ми не винайдемо способу звільнити атмосферу від величезної частки вуглекислого газу, муситимемо жити на спекотній планеті".

Багато людей вважає, що потепління – точно краще, ніж похолодання. Ми живемо в оточенні "гарячих списків" книжок, фільмів, новинок, пропозицій тощо. Бути "гарячою" дівчиною чи "гарячим" хлопцем – означає привертати увагу, подобатися, захоплювати. Потіння ж асоціюється із тренажерним залом, красивим тілом, силою волі й витримкою, яким можна позаздрити.

Однак спека – це діяльна, непередбачувана сила, яку неможливо приборкати чи зупинити. Вона настає непомітно, огортаючи виснажливим теплом цілі міста. Зараз, не маючи змоги увімкнути кондиціонери, ми відчуваємо її владу над нами. В майбутньому вона стане не лише кліматичною, але й соціально-економічною проблемою, бо збільшуватиме розрив між багатими та бідними. Заможні матимуть змогу охолодитися, зокрема придбати будинки у районах, густо засаджених деревами. Тоді коли бідні смажитимуться (у кращому випадку) серед асфальту і бетону.

Ситуація, що складається, виглядає апокаліптично. "Невже Планета приречена?", – подумаєте ви. Якщо ми нічого не змінимо, то загалом так. Розширені парки, тисячі дерев вздовж узбіч, в’юнкі рослини на фасадах житлових будинків, фарбування вулиць білим кольором, який відбиває сонячне світло, можуть суттєво покращити ситуацію. А ще – знання, бо коли ми розуміємо, чому ставатиме спекотніше і як це змінить наші життя, то принаймні підготуємося до різних варіантів розвитку подій.

"Палюче тепло вб’є нас найперше" – цікаво написана, важлива книга, яку потрібно прочитати буквально всім. Адже Земля майбутнього чекає нас у затінку крислатих дерев, які ми сьогодні маємо посадити.