Коли 5 травня 1961 року Алан Шепард летів у космос, Луїз Шепард майже не відчувала всього того, чого так жадібно прагнула від неї юрба. Через роботу чоловіка, пілота-випробувача, жінка не раз і не два мала всі шанси отримати нервовий зрив. "День у день вона намагалася сприймати все стоїчно, не думати про погане й не стежити за годинником, коли Ал барився на аеродромі", — йдеться у книзі Тома Вулфа "Нормальні пацани", яка нещодавно вийшла друком у видавництві "Бородатий Тамарин".

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Алан і ще шість військових льотчиків стали першими астронавтами США. Вони закладали основи нової професії, випробовуючи найновіші літаки на граничній висоті та швидкості. Будь-якої миті кожен із них міг віддати Богові душу.

До "першої сімки" була прикута увага всієї країни, як і до їхніх обраниць. Вони обов’язково ходили на всі чаювання, публічні заходи, церемонії, засідання Клубу офіцерських дружин. Спілкувалися з пресою. Ерудована, розумна, красномовна партнерка неабияк сприяла чоловіковій кар’єрі, оскільки до війська причетні обоє.

"1960-го розлучення все ще було фатальним кроком для кадрового офіцера: командири писали такому нещадну характеристику, що руйнувала будь-які шанси на просування кар’єрною драбиною".

Поки Алан Шепард сидів у капсулі нагорі ракети "Редстоун", готуючись розлетітись на шмаття, Луїз в оточення друзів та під наглядом зграй репортерів стала центральною фігурою Завчасних Поминок за чоловіком. Для мільйонів людей його політ був патріотично-божевільним трюком. Для неї — годиною смертельної небезпеки, під час якої вона мусила грати роль головної зірки і зразкової господині.

Журналісти прагнули побачити бодай одну сльозинку на обличчі Луїз, почути крик відчаю абощо. Всьому світові кортіло дізнатися, що в неї на душі тієї миті, та чи могла вона бути відвертою бодай з кимось?

Том Вулф робить дещо важливе — показує нам нормальних пацанів без ідеалізації. Вони можуть цілими днями пропадати на базі, відточуючи навички, і водночас страждати від коротких нападів батьківства. Усвідомлювати власну відповідальність перед американським народом і хотіти надбавку, крутий літак чи спортивний автомобіль. Проходити надскладні випробування і "набивати кендюхи найпекельнішими перченими стравами" перед здачею аналізів, коли їх попросили не споживати пряну їжу на вечерю.

Наскільки складним було життя дружин "першої сімки", які самотужки виховували дітей та вели побут, намагаючись прогнати думки про найстрашніше під прицілом камер?

"Луїз вповні пізнала світ дружини пілота-випробувача: дзвінки від інших дружин з повідомленням, ніби "щось трапилося", сидіння вдома з малими дітьми під страхом приходу Друга вдів і сиріт", — йдеться у книзі.

Вулф зосереджується на почуттях та переживаннях, які було не прийнято показувати, бо астронавти — ідеальні, їхні дружини — ідеальні, їхні діти, домівки, газони — ідеальні. А паралельно розповідає про підкорення космосу, Холодну війну між США та Радянським Союзом, розвиток НАСА, фатальні катастрофи, суперництво і витівки астронавтів. В центрі його історії — людина рішуча, запальна, егоїстична, наполеглива, непокірна, самотня, щаслива, розгублена. Словом, різна, але не ідеальна.