Жара в Украине начнет спадать, пойдут дожди: синоптики дали прогноз на начало сентября. Карта

Погода в Украине в сентябре будет одновременно и летней, и осенней. Начало месяца обещает быть достаточно теплым, однако температура воздуха постепенно начнет спадать.

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Также синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В пятницу, 1 сентября, в Украине прогнозируется +23…+26 градуса. Только в южных областях будет немного жарче – температура удержится на уровне +28…+31 градус.

Дожди в первый день осени возможны на юге, востоке, севере и в центре Украины. На остальной территории будет сухо.

В Киеве в пятницу синоптики прогнозируют +24…+26 градуса. Осадков день в столице не ожидается.

В субботу, 2 сентября, дожди прогнозируются в западной части Украины. На остальной территории – сухо.

Днем максимальная температура ожидается на юге и востоке - максимум +30 градусов. В других областях температура будет колебаться в пределах +23…+26 градусов.

В воскресенье, 27 августа, дожди с грозами пройдут не только на западе, но и в некоторых центральных областях и столице.

В западных регионах температура останется на уровне +21…+23 градуса. В центре и на юге воздух прогреется кое-где до +27…+29 градусов. Прохладнее будет в северных и восточных областях, где столбики термометра покажут +24…+27 градусов.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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