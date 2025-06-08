Жара спадет? Синоптик дала прогноз погоды в Украине на начало следующей недели

В начале новой недели жара в Украине ослабнет. В понедельник, 9 июня, холодный атмосферный фронт принесет снижение температуры воздуха. Посвежеет на западе, севере и местами в центральных и южных регионах.

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Такой прогноз погоды обнародовала украинский синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что в понедельник Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет "благословенное ослабление жары".

Жара спадет в западных, северных, части центральных областей и местами в Одесской области.

По словам синоптика, температура воздуха снизится до комфортных +19...+24 градусов.

В то же время на юге, востоке и Днепропетровщине еще удержатся +30...+36 градусов.

Наталка Диденко предупредила, что атмосферный фронт принесет локальные грозовые ливни.

В Киеве 9 июня жара ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой более вероятен в ночь на понедельник и утром.

Днем, по словам синоптика, в столице "можно наслаждаться синоптическим рахат-лукумом" осадков не будет, температура воздуха составит +24 градуса.

"Неделя в Украине отдохнет от чрезмерных градусов, придет свежий воздух, даже на востоке и юге жара постепенно ослабнет. А Зеленое воскресенье такое, как надо", – написала Наталья Диденко в своем Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что лето в этом году порадует теплой погодой и местами и жарой. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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