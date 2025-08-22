'Жара себя еще покажет': синоптик рассказала, какой погоды ждать на День Независимости, и заинтриговала прогнозом до конца августа

На выходных, 23 и 24 августа, в Украине ожидается довольно прохладная погода. Дожди из западных и северных областей переместятся в центральную, восточную и южную часть Украины, где их уже заждались.

О том, какой погоды ожидать украинцам на День Флага и День Независимости, рассказала синоптик Наталья Диденко. Она утешила тем, что лето себя еще покажет.

По прогнозам Диденко, средиземноморский циклон Lukas в субботу, 23 августа, постепенно будет смещаться в восточном направлении, и принесет дожди на ту часть Украины, где их очень ждали. Зато в западных и восточных областях на прощание "помашут дождям солнечными платочками".

Погода в Украине на День Флага, 23 августа

В субботу, 23 августа, в большинстве областей Украины ожидается невысокая температура воздуха. Днем столбики термометров будут показывать +18+24 градуса, местами +16+19. Жара задержится только на востоке, где ожидается до +30.

На западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится. А в южных, восточных и центральных областях пройдут дожди с грозами.

В Киеве на День флага будет без существенных осадков, температура воздуха в течение дня составит +20...+22.

Погода в Украине на День Независимости, 24 августа

24 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди преимущественно в западных областях, местами на севере и в центре. На юге и востоке осадков не прогнозируется.

Температура воздуха днем будет разной, в зависимости от региона:

на западе +15+19 градусов,

на севере и в центре +18+23 градуса,

на юге и востоке +23+28 градусов.

В Киеве 24 августа столбики термометров опустятся до +20, также возможен небольшой дождь и ветер.

"Атмосфера ласково указывает на почтенный возраст лета, родственники-фронты перед школьным годом шастают с запада на восток, ночи холодеют. Но только вам по секрету – в конце августа жара еще себя покажет", — "нагадала" Наталка Диденко.

