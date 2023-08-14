В Украину вернется жара до +33: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В Украину с 14 августа возвращается сильная жара. Почти по всей территории страны столбики термометров перевалят за +30 градусов, а местами температура поднимется до +33.

Видео дня

Существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 14 августа, по всей территории Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение дня составит в среднем +29…+31 градус. Немного прохладнее будет только в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях – здесь синоптики прогнозируют +25…+28 градусов.

В западных, центральных, южных и северных областях будет сухо и до +31 градуса жары.

Во вторник, 15 августа, жара продолжит набирать обороты. Столбики термометров во многих областях покажут +32. Самая высокая температура прогнозируется в Закарпатской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях.

Также будет жарко в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Осадков в этот день не прогнозируется. По всей территории страны ожидается переменная облачность.

В среду, 16 августа, жара усилится на юге страны. В Херсонской и Запорожской областях воздух раскалится до +33 градусов. В других регионах Украины также будет жарко.

В среднем температура по областях будет в пределах +30…+32 градуса. Стоит отметить, что в этот день местами прогнозируются небольшие дожди.

По информации синоптиков, кратковременные осадки вероятны в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В других регионах в этот день будет сухо.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!