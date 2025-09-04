Жара до +32, но есть 'нюанс': синоптик рассказала, где ждать гроз в четверг. Карта

Сегодня, 4 сентября, в западных областях Украины возможны грозовые дожди из-за прохождения так называемой линии неустойчивости. В то же время в центральных, восточных и северных регионах сохранится сухая и солнечная погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, подчеркнув, что температура днем будет колебаться от +24 до +32 градусов. Синоптик пояснила, что желтая линия на карте обозначает зону схождения воздушных потоков.

"Конвергенция провоцирует подъем теплого воздуха и опускание холодного, и именно это создает условия для гроз и ливней", – отметила Диденко. По ее словам, на остальной территории Украины будет господствовать антициклон, поэтому там без осадков.

Сама картина выглядит довольно летне: локальные грозы на западе и жара на юге. Условия для отдыха на природе сохранятся, разве что жителям Закарпатья и Львовщины стоит иметь при себе зонтик.

В Киеве ожидается +26 и солнечно, а ближайший дождь в столице синоптики прогнозируют только на следующей неделе, 8 сентября.

В большинстве областей 4 сентября дневные показатели составят +24...+29 градусов. На западе и юге столбики термометров поднимутся до +28...+32. Ночь будет относительно теплой – около +15...+19 градусов. На западе возможны кратковременные грозы с порывами ветра, местами до 15–20 м/с.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киевской области в четверг, 4 сентября, малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

