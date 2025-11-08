Землю в ближайшие часы накроет новая магнитная буря: какой будет пик

С начала последнего месяца осени наблюдается значительная геомагнитная активность Земли, что вызывает мощные магнитные бури. Не исключением станет и суббота, 8 ноября, когда К-индекс геомагнитной активности поднимется до отметки 8.

Об этом сообщает портал Meteoagent. Уже в воскресенье, 9 ноября, сила природного явления пойдет на спад, а К-индекс составит 4,7.

На сайте Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечается, что влияние магнитной бури усилится ближе к вечеру, 8 ноября и достигнет отметки 5,67.

По этой шкале мощностей почти шестой уровень соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности постоянно обновляют свои данные.

Что такое магнитная буря

Солнечные вспышки (также солнечные бури или геомагнитные бури) – это внутренние реакции Солнца, в частности, выбросы солнечной массы и вспышки на поверхности, которые высвобождают энергию во всех направлениях. Когда эта энергия достигает Земли и сталкивается с нашей магнитосферой, она запускает геомагнитную активность.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожным в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

головная боль, мигрень;

тошнота;

головокружение;

боль за глазами;

повышенное или пониженное давление;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боль в мышцах и суставах;

боль в животе;

сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Легче пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Изменение рациона: ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Зато увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Увеличение физической активности: займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь хобби, которое вас расслабляет, больше общайтесь с домашними любимцами.

Поддерживайте режим сна, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна за ночь.

Напомним, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, движется прямо в сторону Земли.

