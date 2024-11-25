Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: сколько будет продолжаться и как уберечься

В понедельник 25 ноября ожидается мощная магнитная буря с красным уровнем опасности (К-индекс 6). Это может повлиять на самочувствие людей и работу технических систем.

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Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC). А OBOZ.UA рассказывает, что такое магнитная буря, как она возникает и как обезопасить себя от ее последствий.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это реакция магнитного поля Земли на поток заряженных частиц, поступающих из Солнца. Корональные дыры, солнечные вспышки и выбросы корональной массы приводят к мощным электромагнитным волнам. Земное магнитное поле выполняет роль щита, защищая планету от губительного воздействия этих частиц. Однако при сильных солнечных бурях магнитное поле начинает колебаться, создавая геомагнитные бури.

Воздействие магнитных бурь на природу и людей

Магнитные бури могут вызвать завораживающие явления, например, полярные сияния. Однако они могут стать причиной сбоев в работе электросетей, спутниковой связи и навигационных систем.

Самая известная геомагнитная буря, произошедшая в 1859 году, привела к выходу из строя телеграфных систем. Сегодня подобная буря могла бы вызвать глобальную техногенную катастрофу.

Люди также могут ощущать влияние магнитных бурь на себя. Колебания магнитного поля Земли влияют на атмосферное давление, вызывающее такие симптомы, как головные боли, усталость, повышенная раздражительность и даже стресс.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури?

К сожалению, специфического лекарства от воздействия магнитных бурь не существует. Однако есть несколько способов помочь своему организму:

Режим дня и питания:

Полноценно высыпайтесь.

Избегайте жирной, соленой пищи, алкоголя и кофе.

Употребляйте больше воды и травяного чая.

Физическая активность и отдых:

Прогулки на свежем воздухе улучшат настроение и снизят напряжение.

Умеренные физические упражнения придают бодрости.

Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Расслабление и снятие стресса:

Контрастный душ с утра поможет зарядиться энергией, а теплая ванная вечером – расслабиться.

Старайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.

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