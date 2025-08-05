За забором слышна ругань, а по ночам собаки воют в своих клетках: что происходит в DOGLEND под Киевом, где жестоко обращаются с животными

Под Киевом в популярном кинологическом центре DOGLEND сотрудники жестоко обращались с животными. Они брали собак для тренировок, а также на передержку в отель, пока хозяева уезжали в отпуск.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В центре жестоко обращаются с животными

Сейчас в кинологическом центре DOGLEND тишина. Директор Алексей Локтионов на телефонные звонки не отвечает. Но еще несколько дней назад, до того, как разразился скандал, с раннего утра и до вечера соседи вынуждены были слушать крики, нецензурную брань, вой бедных собак, которых хозяева отдавали сюда на воспитание.

Напомним, скандал разразился из-за появившегося в соцсетях видео, на котором "кинолог" DOGLEND Ольга жестоко обращается со спаниелем. Она поднимает собачку и бросает на землю, потом хватает ее за горло и вновь швыряет.

Люди были возмущены таким "воспитанием" собаки, а зоозащитники подали заявление в полицию. Но владелец DOGLEND Алексей Локтионов и его гражданская супруга пошли на опережение: они сами вызвали правоохранителей на Ольгу, обвинив ее в том, что она издевается над животными. Таким образом попытались снять с себя ответственность.

Даже у себя на страничке в Instagram центр сделал заявление, суть которого сводится к тому, что не следует судить о центре по одному тренеру. Мол, они против такого обращения с животными, поэтому сами написали заявление в полицию.

Хотя в соцсетях появилось видео, как сам владелец кинологического центра жестоко обращается с французским бульдогом.

Маленькую чихуахуа раскручивал на поводке над головой

Те, кто имел дело с центром, стали писать в соцсетях, что тут не только одна тренер, а большинство сотрудников так ведут себя с животными.

"С 7 часов утра мы вынуждены были слушать отборную ругань за забором, где расположен этот тренировочный центр. Крики, какие-то хлопки. Было понятно, что с животными тут обращаются жестоко. На мои замечания и замечания соседей сам Алексей Локтионов реагировал агрессивно, заявлял, что тут он ведет свой бизнес и никто ему не помешает", – рассказывает OBOZ.UA соседка Вероника Артемчук.

Вероника говорит, что пыталась вызвать полицию на соседа, но там ей ответили, что это ваши разборки. А Локтионов, в свою очередь, недавно повесил на столбе видеокамеру, которая может снимать территорию соседского участка. Полиция приезжала, составила протокол, сказала, что женщина права, но прошло уже три недели, а камера продолжает висеть.

Женщина вспоминает, что как-то 13-летний сын управляющего DOGLEND на улице схватил ее кота за шкуру и начал тащить. Чудом животному удалось вырваться. Хотя бывшие работники этого центра сейчас пишут в соцсетях, что в кинологическом центре могли котов использовать для того, чтобы дрессировать на них собак.

"У них есть одна кошка Мага, которая была беременна в то время и должна была рожать. Так они ее даже кидали собакам, так учили их не реагировать на котов. Но можно только представить, какой стресс пережила кошка", – рассказывает OBOZ.UA Диана, которая проходила стажировку в центре.

Диана давно занимается собаками, но то, что она увидела в DOGLEND, ее поразило.

"Там есть инструктор-кинолог Максим. Как рассказывала мне одна из стажеров Елена, он мог взять маленькую чихуахуа и на поводке раскручивать ее над головой. Таким образом он просто издевался над животным, и им там было весело. А помните стаффа Дрейка, которого побил на Позняках в Киеве наркоман. Так его взяли вот в этот центр. Зооволонтер Снежана писала, что у него там своя комната, открытый бокс, но это не так. Бедное животное сидит на втором этаже в тесной клетке, где склад, он там развернуться не может. Хозяина у него нет, поэтому отчет о том, что происходит с Дрейком, никому не нужен. Его могут выгулять, могут и нет, могут накормить, а могут и нет", – вспоминает Диана.

По словам девушки, стафф ходит на электроошейнике, как и многие другие собаки. Есть два вида подобных ошейников – с вибрацией и током. Так в центре используют только с током. Диана говорит, что как-то с подругой попробовали силу этого электрического удара только на уровне единицы, и он был достаточно сильным.

"Собака Астор, которая приехала в центр с агрессией к людям и животным. Так они повесили его на удавке на стену, Астор даже сознание потерял. Потом его откачивали, запускали сердце", – говорит Диана.

Пса по кличке Хантер Локтионов с другим инструктором также растягивали на двух поводках в стороны. А затем еще и душили.

Хозяева, которые оставляют в центре своих питомцев для дрессировки, даже не подозревают, что с ними тут происходит. Диана писала некоторым клиентам о том, что было с их любимцами в этом заведении. Люди были поражены подробностями.

Тренер Ольга, которая на видео издевалась над спаниелем, проработала в центре примерно два года. И говорят, что она была одной из самых жестоких. Какая бы собака не попадала к ней в руки, с каждой обращалась жестоко. При этом у нее дома есть бультерьер.

Хозяева не знают, что происходит с их собаками в пансионе

Локтионов рекламирует, в каких условиях в его центре живут собаки. На видео все выгладит прекрасно. Он показывает этаж в доме, где стены обложены плиткой, есть подогрев пола, кондиционер, кругом чисто. Цена, по рассказам тех, кто пользовался их услугами, может достигать 1,5 тысячи евро в месяц. На самом деле, по словам Дианы, это всего лишь несколько комнат. Другие помещения владелец не демонстрирует, потому что там животные сидят в тесных клетках.

"Они там повернуться не могут, не могут встать, потянуться. Их выгуливают дважды в день, кормят, остальное время они находятся в этих маленьких клетках", – продолжает Диана.

Хотя хозяева платят за комфортные условия для своих животных и уверены, что с их любимцами там все хорошо.

Собак могут и не кормить, если животное не слушается. Морят голодом, чтобы у собаки "появилась мотивация".

Диана с подругой уволились из центра, потому что им не нравилось, что там происходит. На прощание Локтинов предупредил девушек – если какие-то материалы появятся в интернете, то с ними могут поговорить уже по-другому, могут и в лес вывезти.

Но соседством с таким кинологическим центром недовольны практически все члены садового товарищества "Економист" в Гнедине под Киевом. Локтионов поселился тут несколько лет назад. Ему приглянулось тихое живописное место рядом с Киевом.

Построил тут дом, а с началом полномасштабной войны решил открыть на территории кинологический центр, хотя ведение бизнеса в этом садовом кооперативе запрещено. Кроме территории, где он построил дом, он прихватил еще участок земли за забором товарищества, где разместил клетки для животных.

Все жители этого товарищества страдают от воя по ночам, лая собак, криков и ругани "тренеров". Так называемые инструкторы центра на поводках выводят на прогулку сразу по несколько больших собак. Появляться на улице в это время опасно.

Локтионов ведет себя агрессивно по отношению к соседям. На замечания заявляет, что у него есть связи в органах и никто ему не помешает тут вести собачий бизнес. А если будут сильно возмущаться, то может и ТЦК пригласить.

И правда, на страничке в Instagram DOGLEND есть видео, где Локтионов тренирует собак для представителей одного из спецподразделений. На видео люди в военной форме при полной амуниции вместе с Локтионовым занимаются с животными.

Также Локтионов демонстрирует грамоту от Центра Специальных операций СБУ, которую ему вручили еще в феврале 2023 года за помощь и высокий профессионализм. В интервью буквально месяц назад Локтионов рассказывает, что тренирует для всех спецподразделений штурмовых собак.

Пострадал от этого центра и известный телеведущий Дмитрий Карпачев. Он также доверил своего любимца DOGLEND. По его словам, цена пребывания собаки в этом пансионе 1300-1500 евро в месяц. А посоветовал ему этот центр его друг, который также отдавал туда свою собаку.

Дмитрий даже рекламировал этот центр, о чем сейчас жалеет. Теперь на страничке в Instagram телеведущий показывает рассказ бывших сотрудников центра о том, что творится в DOGLEND.

Также мы отправили запрос в полицию Киевской области, чтобы узнать, обращались ли ранее к правоохранителям с жалобами на DOGLEND.