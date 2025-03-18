Высший совет правосудия уволил судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка

Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк во вторник, 18 марта, был уволен Высшим советом правосудия за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

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Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего совета правосудия. Как отмечается, 18 марта СРП на своем заседании принял решение об увольнении Вовка на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Этот пункт предусматривает, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей дисциплинарной палаты ВРП, решившей привлечь судью Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности.

Сам Волк ситуацию пока не комментировал.

В ноябре ВРП сообщила о его отстранении.

В чем подозревают Павла Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Павла Вовка и других судей Окружного административного суда Киева в создании в суде "преступной организации с целью захвата государственной власти".

По данным проекта "Схемы", в 2022 году Окружной административный суд Киева во главе с Волком должен сыграть ключевую роль в установлении подконтрольной России власти в Украине, вынеся решение в пользу Виктора Януковича по двум искам о якобы незаконном лишении его статуса президента Украины.

США в декабре 2022 года ввели санкции против Павла Вовка.

Напомним, еще в апреле 2021 года президент Владимир Зеленский внес в парламент как "неотложный" законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева, но парламент долгое время его не принимал.

В декабре 2022 депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали в целом ликвидацию этого суда.

В Окружном админсуде Киева заявили, что это решение не соответствует Конституции Украины, положениям законодательства и требованиям военного времени. Представители суда утверждали, что их работу пытаются "остановить политически мотивированным решением".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение, согласно которому судья Павел Вовк не может осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Скандальный судья был кандидатом в КАС.

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