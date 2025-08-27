'Всем сердцем переживал за Украину': на Буковине умер пенсионер, который отдал ВСУ сотни тысяч сбережений

26 августа умер Николай Шевчук из Новоднестровска Черновицкой области, который в 2022 году передал на поддержку украинских защитников все свои сбережения – почти полмиллиона гривен. Волонтер отошел в мир иной на 86-м году жизни.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Facebook. Он отметил, что Николай Шевчук был настоящим патриотом и образцом для миллионов украинцев.

Николай Григорьевич стал известным на всю Украину в первые дни полномасштабной войны, когда отдал все накопленные за жизнь средства на нужды ВСУ – сто тысяч гривен и десять тысяч долларов.

Ветеран труда и дитя Второй мировой войны таким образом решил поддержать страну. Этот поступок стал символом безграничной преданности Родине и настоящего патриотизма.

За четкую гражданскую позицию, жертвенность, самоотверженность и верность Украине президент Владимир Зеленский наградил Николая Шевчука орденом "За заслуги" III степени.

"Когда я вручал ему эту заслуженную награду от президента, имел возможность пообщаться с ним с глазу на глаз. Искренний, добрый, высокообразованный и мудрый человек, который всем сердцем и душой переживал за Украину. Без фальши и пафоса. Переживал и поддерживал конкретными делами", – рассказал глава ОВА.

Он отметил, что благодаря таким людям Украина выстояла. Николай Григорьевич Шевчук войдет в историю нашего государства как символ несокрушимости и искренней любви к своей Родине.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине умер правнук Ивана Франко Петр Галущак. Его сердце остановилось в день рождения выдающегося украинского писателя. Петр Галущак посвятил жизнь сохранению наследия прадеда и донесению до украинцев слова и идей Ивана Франко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!