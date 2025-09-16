Все время не знала о судьбе своих дочерей: в Украину вернули женщину, которую 6 лет удерживали в российской неволе. Фото

Украинка Светлана Головань из Донецкой области, которую освободили из российского плена после шести лет неволи, впервые встретилась со своими дочерьми Анной и Софией. Теперь женщина будет проходить реабилитацию после длительного заключения.

Светлану освободили во время обмена 14 августа 2025 года. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Как рассказал омбудсмен, Светлану Головань арестовали в 2019 году на глазах ее дочерей – Анны и Софии. В течение этого времени она не видела их и не знала об их судьбе.

После ареста девушки сначала жили с бабушкой на временно оккупированной территории Украины, потом отец перевез их в Мариуполь, далее – в Хмельницкий, а затем семья переехала в Германию.

"Главным желанием матери после освобождения стала встреча с дочерьми. Светлана смогла воссоединиться с Анной и Софией", – написал Дмитрий Лубинец.

Мать вместе с дочерьми провели время в Буковеле, что стало первым шагом к реабилитации Светланы и постепенному восстановлению после пережитых ею травм в российском плену.

"Наша команда продолжает оказывать семье юридическую и гуманитарную поддержку. Каждое возвращение — результат слаженной работы многих направлений и доказательство того, что ни одна украинская семья не должна оставаться разделенной. История Светланы и ее дочерей — пример того, что восстановление и воссоединение возможны даже после многих лет испытаний", – отметил Дмитрий Лубинец.

Что известно о Светлане Головань

Светлана вместе с детьми проживала на временно оккупированной территории – в Новоазовске. Растила двух дочерей: Аню, которой на момент ареста Светланы было 11 лет, и 6-летнюю Софию.

29 августа 2019 года россияне арестовали Светлану из-за того, что имела родственников в свободной Украине – муж ее сестры украинский военный. Оккупанты сфальсифицировали о женщине дело и приговорили ее к 10 годам заключения.

Первые полтора года о ее судьбе ничего не было известно.

Плен длился шесть ужасных лет. Светлана не сломалась, пережила все, потому что очень хотела снова увидеть своих дочерей.

Ее освободили во время обмена 14 августа 2025 года.

