Для интерьера и на продажу: какие вещи родом из СССР снова на пике моды

Советские вещи долгое время были огромным "нет" в дизайне интерьеров. Эстетика СССР вызывала у бывших граждан советской империи настоящую аллергию.

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Однако, вдоволь наигравшись в хайтек и минимализм, дизайнеры снова обратили внимание на стиль мид-сенчури, также известный как модерн середины века. Это мебель на высоких тонких ножках, природные цвета и приятные текстуры – все, что было модным во времена существования Союза.

Конечно, такая винтажная мебель все же нуждается в определенной реставрации. Хотите получить невероятно модную вещь в свой интерьер? Возьмите бабушкин стул или шкаф и перетяните или покрасьте его во что-то однотонное. Пестрая советская вещь моментально превратится в нечто модное и стильное. Цвета выбирайте приглушенные и естественные – рыжее дерево, песок, горчица, олива, терракота, бирюза и тому подобное. Стоит также заменить стекло. На смену фактурной поверхности приходит гладкая, но не глянцевая, а матовая.

Стоит дать вторую жизнь и таким бабушкиным сокровищам, как механическая швейная машинка или старинный угольный утюг. Пользоваться ими, конечно, вряд ли кто-то станет, однако подобные предметы привносят характер и историю в интерьер. Впрочем, только если они с ним стилистически хорошо сочетаются. В минималистичном пространстве подобный предмет может выглядеть странно.

Невероятно модными сейчас являются и пленочные фотоаппараты. И не только как арт-объект в жилом пространстве. Зернистая фотография, сделанная на пленку, ощущается как нечто настоящее и теплое. Поэтому любители снимать мир вокруг себя снова обратили свое внимание на эту технологию и соответствующие гаджеты. Кстати, распечатанное в большом формате пленочное фото станет идеальным декором для интерьера в стиле мид-сенчури.

И, конечно, в последние годы настоящим трендом во всем мире является музыка на виниловых пластинках. Эти носители коллекционируют, выставляют в специальных шкафах, чтобы украсить ими интерьер и, конечно, слушают на специальных проигрывателях. Причем старые проигрыватели ценятся даже выше. Все, что нужно – это заменить на них иглу, и гаджет снова готов служить вам верой и правдой.

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