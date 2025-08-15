Волонтерская инициатива 'Паутина' в 10 раз увеличит поставки антидронових сеток на фронт

Проект "Паутиння", который объединил ряд украинских общественных организаций и благотворителей, готовится к масштабному увеличению объемов помощи для фронта. Его инициаторы заявили, что уже осенью планируют поставлять до 100 грузовиков с отработанными рыболовецкими и сельскохозяйственными сетями ежемесячно – в 10 раз больше, чем сейчас.

Эти сетки эффективно используются как антидроновая защита для военных позиций, блиндажей и техники. В современной войне, где враг массово применяет FPV-дроны и другие беспилотники, такая помощь спасает жизни.

Инициаторами и основными реализаторами проекта являются благотворительный фонд "Батальон Волонтер", ОО "Фонд Течение" и ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии". С момента основания "Павутиння" уже передало украинским военным более 2 тысяч тонн сеток, и эта цифра ежемесячно растет.

Сопредседатель "Фонда Течения" и один из инициаторов проекта Олег Крот объясняет, как возникла идея и почему решили увеличивать поставки:

"Мы начинали с рыболовецких траловых сетей, преимущественно из Дании, впоследствии присоединились и норвежские предприниматели. Когда этих сетей не хватало, перешли на сельскохозяйственные – для виноградников и фруктов. Сейчас их успешно используем, чтобы устанавливать "коридоры жизни" в зонах, где атаки дронов возможны каждую секунду. Но возвращаемся и к рыболовецким, потому что для блиндажей или техники нужны именно они. Мы решили десятикратно, а возможно, и больше, приумножить поставки. Инициатива продолжится, потому что она сохраняет жизнь. Слава Украине!"

Представитель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Николай Чиханцов отмечает эффективность этих средств защиты:

"Наш проект продолжается. Мы уже привезли в Украину около 2000 тонн сеток. Потребность огромная, ведь враг постоянно наращивает атаки дронами. Это простая, но действенная защита. Заявок становится все больше, поэтому мы взяли на себя обязательства увеличить объем и планируем с сентября-октября привозить до 100 автомобилей в месяц".

Глава "Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии" Артем Колюбаев добавляет, что наращивание темпов – это ответ на вызовы современной войны:

"Мы видим, что фронт нуждается не только в оружии, но и в эффективной инженерной защите. Антидронные сетки – это то, что реально уменьшает потери. Каждая машина, каждый рулон – это шанс для наших защитников вернуться живыми. Поэтому будем работать, пока эта потребность не исчезнет".

Организаторы подчеркивают: в войне дронов сетки становятся элементом, спасающим жизнь так же, как бронежилет или шлем. И увеличение объемов помощи – не просто план, а насущная необходимость, которая определяет безопасность украинских военных на передовой.