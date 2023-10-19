Війна надовго.

Я не бачу термінів закінчення цієї війни.

У росіян не вистачить сил знищити нас.

В нас не вистачить сил знищити їх на нашій території.

Наші Герої воїни, як і раніше, будуть битися щогодини за кожен квадратний метр нашої землі, за визволення кожного маленького села нашої території.

Вони намагатимуться утримувати захоплені території України.

Вони не здадуться, а ми не відступимо.

Вони намагатимуться, як завжди і скрізь у цій недоімперії відібрати ЧУЖЕ.

Видео дня

Ми, як завжди, захищатимемо СВОЄ.

НІ жодної причини для мирної угоди чи компромісу я не бачу.

Нас менше.

Вчетверо.

Світ не знає, що робити з РФ, що робити з диктаторським режимом, у якого є атомна зброя.

Санкції не працюють.

На продажі нафти та газу РФ заробляє 1 000 000 000 доларів США у ДЕНЬ.

Один.

Мільярд.

Доларів.

Кожен день.

Ми можемо перемогти ТІЛЬКИ новими технологіями.

Яких ми не маємо.

Які нам не дають, або дають "за годину по чайній ложці".

Р.S. Та ще.

Важливе.

Внутрішнє.

Може ох*їлих тиловіх пик, які роблять маски шоу одягнені і озброєні як морські котики США на фронт?

Замінити наших хлопців із ЗСУ?

Нехай покажуть, що вміють не тільки кошмарити бізнес.

Я про львівських рестораторів.