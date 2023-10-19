Блог | Война надолго: они не сдадутся, а мы не отступим
Війна надовго.
Я не бачу термінів закінчення цієї війни.
У росіян не вистачить сил знищити нас.
В нас не вистачить сил знищити їх на нашій території.
Наші Герої воїни, як і раніше, будуть битися щогодини за кожен квадратний метр нашої землі, за визволення кожного маленького села нашої території.
Вони намагатимуться утримувати захоплені території України.
Вони не здадуться, а ми не відступимо.
Вони намагатимуться, як завжди і скрізь у цій недоімперії відібрати ЧУЖЕ.
Ми, як завжди, захищатимемо СВОЄ.
НІ жодної причини для мирної угоди чи компромісу я не бачу.
Нас менше.
Вчетверо.
Світ не знає, що робити з РФ, що робити з диктаторським режимом, у якого є атомна зброя.
Санкції не працюють.
На продажі нафти та газу РФ заробляє 1 000 000 000 доларів США у ДЕНЬ.
Один.
Мільярд.
Доларів.
Кожен день.
Ми можемо перемогти ТІЛЬКИ новими технологіями.
Яких ми не маємо.
Які нам не дають, або дають "за годину по чайній ложці".
Р.S. Та ще.
Важливе.
Внутрішнє.
Може ох*їлих тиловіх пик, які роблять маски шоу одягнені і озброєні як морські котики США на фронт?
Замінити наших хлопців із ЗСУ?
Нехай покажуть, що вміють не тільки кошмарити бізнес.
Я про львівських рестораторів.