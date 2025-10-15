Во Львовском детдоме умерли два ребенка за один день: в ОГА прокомментировали ситуацию. Видео

В конце сентября в Доме ребенка во Львове умерла 4-летняя девочка – по свидетельству врача, из-за врожденных патологий. В тот же день в заведении умер еще один воспитанник – 11-месячный мальчик.

О ситуации сегодня сообщили во время брифинга во Львовской областной государственной администрации, посвященного событиям в КНП ЛОР "Центр здоровья и реабилитации детей". Во время встречи чиновники опровергли информацию, что дети были здоровыми, и отметили – оба малыши имели тяжелые паллиативные заболевания.

Позиция медиков

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталья Литвиненко объяснила, что оба ребенка принадлежали к подгруппе "А" – это тяжелые паллиативные пациенты, которые нуждались в постоянном медицинском наблюдении.

"Мы видим, что в социальных сетях распространяется информация, что в бывшем Доме ребенка, который сейчас реорганизуют в Центр реабилитации и паллиативной помощи, умерло двое здоровых детей. На самом деле дети не были здоровы", – сказала Литвиненко.

По ее словам, тело девочки направили на патологоанатомическое исследование, а тело мальчика – на судебно-медицинскую экспертизу, поскольку в отношении его матери открыто уголовное производство.

Расследование продолжается

Чиновница уточнила, что результаты экспертизы в отношении девочки ожидаются в ближайшие дни. Ее предварительный диагноз не разглашают из-за врачебной тайны, однако, по предварительным данным, смерть наступила из-за основного заболевания.

Что касается мальчика, то судебно-медицинскую экспертизу начнут после соответствующего решения суда. Между тем Львовская областная прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели обоих детей, произошедших в сентябре.

Трагические детали

Как выяснили правоохранители, в Доме ребенка умерла 4-летняя девочка – по свидетельству врача, из-за врожденных патологий. В тот же день в заведении умер еще один воспитанник – 11-месячный мальчик.

Ранее прокуроры Галицкой окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт против его матери. По данным следствия, женщина избила младенца, когда ему был всего месяц. Ребенок получил тяжелые травмы, среди которых перелом костей черепа и ушиб головного мозга. После этого мальчика передали под опеку государственного учреждения.

