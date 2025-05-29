Вкусный майонез без сырых и вареных яиц: самый оригинальный рецепт соуса

Домашний майонез в классическом варианте готовят из сырых яиц, но, можно их заменить вареными. Еще майонез модно делать из авокадо и даже жидкости из горошка.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и очень легкого майонеза без сырых яиц.

Ингредиенты:

жидкость из горошка 100 мл

масло 200 мл

сахар чайная ложка

горчица пол чайной ложки

уксус 6% столовая ложка

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Вылейте в чашу блендера жидкость из под горошка, добавьте масло, сначала ставите блендер на дно, потом начинаете взбивать, когда пойдет белая емульсия начинаете поднимать блендер.

2. Когда масса станет вся белая, взбивайте еще 30 секунд.

3. Храните соус в холодильнике.

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