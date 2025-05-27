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Вкуснее, чем любой торт: нежный клубничный десерт с печенья савоярди и с воздушным кремом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
618
Вкуснее, чем любой торт: нежный клубничный десерт с печенья савоярди и с воздушным кремом

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но также прекрасной альтернативой будет любое печенье, особенно – савоярди. А именно летом вкуснее всего будут десерты с клубникой.

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Домашний десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с клубничным пюре, нежным кремом и савоярди. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • палочки савоярди
  • клубника – 500-600 г + для декора
  • сахар – 4 ст.л

Для крема:

  • сливки 33% – 250 мл
  • маскарпоне – 500 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • кокосовая стружка – по желанию

Способ приготовления: 

1. Для пюре: перебить блендером клубнику с сахаром до однородности.

Клубничное пюре

2. Для крема: смешать все ингредиенты с помощью миксера. Крем должен хорошо загустеть и держаться на венчиках.

Нежный крем

3. Савоярди пропитываем клубничным пюре и выкладываем в форму. Сверху добавляем крем. Повторяем так пока не закончатся все ингредиенты.

Приготовление десерта

Верхний слой украсьте кремом, клубникой и какао. Также можно украсить тертым шоколадом!

Готовый десерт

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