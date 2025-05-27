Вкуснее, чем любой торт: нежный клубничный десерт с печенья савоярди и с воздушным кремом
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но также прекрасной альтернативой будет любое печенье, особенно – савоярди. А именно летом вкуснее всего будут десерты с клубникой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с клубничным пюре, нежным кремом и савоярди.
Ингредиенты:
- палочки савоярди
- клубника – 500-600 г + для декора
- сахар – 4 ст.л
Для крема:
- сливки 33% – 250 мл
- маскарпоне – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
- кокосовая стружка – по желанию
Способ приготовления:
1. Для пюре: перебить блендером клубнику с сахаром до однородности.
2. Для крема: смешать все ингредиенты с помощью миксера. Крем должен хорошо загустеть и держаться на венчиках.
3. Савоярди пропитываем клубничным пюре и выкладываем в форму. Сверху добавляем крем. Повторяем так пока не закончатся все ингредиенты.
Верхний слой украсьте кремом, клубникой и какао. Также можно украсить тертым шоколадом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: