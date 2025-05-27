Вкуснее, чем любой торт: нежный клубничный десерт с печенья савоярди и с воздушным кремом

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но также прекрасной альтернативой будет любое печенье, особенно – савоярди. А именно летом вкуснее всего будут десерты с клубникой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с клубничным пюре, нежным кремом и савоярди.

Ингредиенты:

палочки савоярди

клубника – 500-600 г + для декора

сахар – 4 ст.л

Для крема:

сливки 33% – 250 мл

маскарпоне – 500 г

сахарная пудра – 100 г

кокосовая стружка – по желанию

Способ приготовления:

1. Для пюре: перебить блендером клубнику с сахаром до однородности.

2. Для крема: смешать все ингредиенты с помощью миксера. Крем должен хорошо загустеть и держаться на венчиках.

3. Савоярди пропитываем клубничным пюре и выкладываем в форму. Сверху добавляем крем. Повторяем так пока не закончатся все ингредиенты.

Верхний слой украсьте кремом, клубникой и какао. Также можно украсить тертым шоколадом!

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