В Украину массово едут иностранные геймеры, чтобы работать операторами дронов в ВСУ – NYP

Желание стать операторами дронов и помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами выявили много иностранцев из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Франции. Речь идет о заядлых геймерах, которые имеют большой опыт использования игровых контроллеров.

Видео дня

Многие из добровольцев приехали на специальные курсы, чтобы пополнить 25 отдельную воздушно-десантную бригаду ДШВ ВСУ, пишет The Independent. Журналисты британского издания пообщались с некоторыми из них.

"Я поддерживал Украину с самого начала. Я был обескуражен тем, что видел в Белом доме. Если один человек отступает, другие должны сделать шаг вперед. Я сидел на месте с мыслью приехать целый месяц, чтобы убедиться, что это не просто мимолетное чувство", – сказал 20-летний воин с позывным "Бэмби", геймер из Чарльстона (штат Джорджия, США). Он бросил колледж, чтобы присоединиться к украинской борьбе.

Координатор специально созданного курса в 25 ОВДБр Олег Грабовый из Нью-Йорка отметил, что у его иностранных добровольцев, как правило, большой игровой опыт, и он очень нужен Силам обороны.

"Ловкость, которую вы получаете с контроллером Xbox, напрямую применима к управлению дронами. Лучший пилот FPV, которого я когда-либо встречал, был неутомимым геймером", – сказал Грабовый.

25 воздушно-десантная бригада быстро приняла приток молодых, разбирающихся в видеоиграх добровольцев как возможность открыть трехнедельный курс отбора, направленный на превращение новобранцев в первоклассных пилотов беспилотников.

Грабовый сказал, что в целом в начале полномасштабного вторжения было много добровольцев. "За последние два года поток действительно замедлился. Теперь, в последние пару месяцев, он снова резко возрос", – сказал военнослужащий.

Другой доброволец – 20-летний американец, представившийся Сэмом, из Чарльстона, штат Джорджия – сказал, что он жаждал доказать свое мастерство после участия в американских гоночных турнирах на дронах.

"Соревнуясь, вы пролетаете через 5-футовые ворота (примерно полтора метра. – Ред.) на скорости 100 миль (161 км. – Ред.) в час, делая крутые повороты. Все дело в точности и рефлексах. Я планирую использовать все, чему научился, чтобы помочь Украине", – сказал он.

"Мои мама и папа не в восторге, но они понимают. Я решил остаться до победы или смерти – что бы ни случилось", – добавил Сэм.

Британский военнослужащий, назвавшийся Гарретом, рассказал, что оставил работу в Национальной службе здравоохранения в Уэльсе, чтобы стать пилотом FPV-дрона.

"У меня есть диплом инженера-электронщика, и именно электроника FPV привлекла меня сюда. Я могу совмещать свой опыт сапера и навыки инженера-электронщика... Сейчас интересное время в войне – а я геймер", – заявил он.

Грабовый сказал, что, как и он сам, большинство новобранцев имеют украинские корни и хотят сделать все возможное, чтобы помочь стране.

"Вы удивитесь, сколько их приедет – сотни и сотни со всего мира. К нам приезжает много молодых американцев 18, 19, 20 лет. Они думают, что их правительство бросило Украину", – высказал мнение координатор курсов.

После вышеупомянутого трехнедельного отбора добровольцы могут перейти на базовый курс подготовки, который длится вдвое дольше и призван отсеять тех, кто не годен для войны.

"Им нужна была помощь в отделении серьезных людей от фантазеров и военных туристов. Мы даем людям честную правду. Если они не созданы для этого – они выбывают", – сказал американец Шон Маквей.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО анонсировали усовершенствование морских дронов Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем. Врагу посоветовали "готовиться" и "не расслабляться", ведь контроль над акваторией постепенно переходит к Украине и ее союзникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!