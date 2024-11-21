В Украине разрешили добровольно возвращаться на службу впервые ушедшим в СЗЧ: детали решения Рады
Верховная Рада Украины приняла законопроект №12095, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно покинули свои части или дезертировали, добровольно вернуться на службу во время военного положения. Законопроект поддержали 253 депутата.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "Совет принял в целом #12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинули военные части или дезертировали", – говорится в сообщении.
Согласно принятому документу, военнослужащие, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут вернуться и продлить службу, если добровольно прибудут к месту прохождения службы и проявят готовность выполнять свои обязанности. Это дает им право на возобновление контракта, а также на возобновление денежного довольствия, продовольствия, вещевого обеспечения и социальных льгот.
Закон также определяет, что уголовные производства против таких военных за самовольное оставление части или дезертирство не станут основанием для отказа в возобновлении службы, если они добровольно вернутся и готовы продлить службу.
"Начаты уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность для продолжения прохождения военной службы, не является основанием продолжены военной службы таких военнослужащих и действия их контракта", – объяснил Железняк.
Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности за СЗЧ военнослужащих, которые добровольно вернулись на службу. Им гарантируют, что обеспечат всем необходимым в течение 72 часов.
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