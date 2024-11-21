В Украине разрешили добровольно возвращаться на службу впервые ушедшим в СЗЧ: детали решения Рады

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12095, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно покинули свои части или дезертировали, добровольно вернуться на службу во время военного положения. Законопроект поддержали 253 депутата.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "Совет принял в целом #12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинули военные части или дезертировали", – говорится в сообщении.

Согласно принятому документу, военнослужащие, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут вернуться и продлить службу, если добровольно прибудут к месту прохождения службы и проявят готовность выполнять свои обязанности. Это дает им право на возобновление контракта, а также на возобновление денежного довольствия, продовольствия, вещевого обеспечения и социальных льгот.

Закон также определяет, что уголовные производства против таких военных за самовольное оставление части или дезертирство не станут основанием для отказа в возобновлении службы, если они добровольно вернутся и готовы продлить службу.

"Начаты уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность для продолжения прохождения военной службы, не является основанием продолжены военной службы таких военнослужащих и действия их контракта", – объяснил Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности за СЗЧ военнослужащих, которые добровольно вернулись на службу. Им гарантируют, что обеспечат всем необходимым в течение 72 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!