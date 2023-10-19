В РФ объявили в розыск экс-владельца 'Запорожстали', отказавшегося от российского гражданства

В России объявили в розыск бывшего владельца "Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь" Эдуарда Шифрина. Ранее он отказался от российского гражданства".

Об этом сообщают российские СМИ. По какой конкретно статье Шифрин был объявлен в розыск, не уточняется.

Сам он отметил, что узнал об этом из российских СМИ.

"Видимо, этого следовало ожидать после того, как я публично отказался от российского гражданства после нападения России на Украину и когда компетентным органам в Москве стало известно о моей систематической помощи украинцам", – добавил Шифрин.

Эдуард Шифрин родился в 1960 году в Днепре. В 2016 году он получил российское гражданство, но в 2022 году написал заявление об отказе от него. По данным СМИ, с 2020 года он проживает в Израиле.

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После приватизации предприятия "Запорожсталь" стал его основным акционером. Однако в 2010 году Шифрин продал все активы, связанные с комбинатом. Также Шифрин был вице-президентом Еврейской конфедерации Украины и региональным вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.

Напомним, министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане, выдавшей ордер на арест президента страны-агрессорки Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее против нее и других представителей МКС в России возбудили уголовные дела.

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