В 'Резерв+' недоступно получение отсрочок из-за кибератаки на реестры Минюста: в Минобороны дали объяснение

Из-за кибератаки на реестры Министерства юстиции Украины в системе "Резерв+" временно недоступно получение отсрочок. В Министерстве обороны объяснили, что реестры ведомства работают в обычном режиме.

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Команда специалистов постоянно мониторит ситуацию и принимает меры по предотвращению киберугроз. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Реестры Минобороны работают в штатном режиме. Благодаря слаженной работе нашего Центра реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы", – говорится в сообщении.

Черногоренко отметила, что безопасность данных защитников и военнообязанных является главным приоритетом, поэтому Министерство обороны постоянно совершенствует защиту реестров "Оберіг" и приложений "Армия+" и "Резерв+". Другие службы министерства работают без сбоев, электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. Однако, из-за большого потока запросов, ожидание документа в "Резерв+" может задерживаться больше обычного.

"Единственное временное ограничение – из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочок в Резерв+" – указала заместитель министра.

Она добавила, что уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в системе "Резерв+". В то же время ведомство делает все возможное для скорейшего возобновления этой услуги.

Напомним, в работе мобильного приложения призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" 19 декабря произошло техническое сражение. Пользователи заявили, что при попытке входа появляется уведомление о технической ошибке или отсутствии интернет-соединения.

Приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" заработало с 18 мая 2024 года. Он предназначен для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте 18-60 лет, которые хотят в режиме онлайн обновить свои военно-учетные данные.

Приложение также открывает доступ к информации из реестра "Оберіг", из которого можно узнать, не считают ли личность уклоняющимся и пригодна ли она к военной службе. Загрузить "Резерв+" можно в Google Play и App Store.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны рассматривают возможность создания функции треккинга повесток в приложении "Резерв+". Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе документа, даже если они не находятся в своем городе или дома.

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