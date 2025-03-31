В Германии украинцы выиграли суд у друга российской оперной певицы Нетребко: дирижер хотел закрыть рот протестующим, но просчитался

В Германии украинские активисты выиграли суд у немецкого дирижера Михаэля Гюттлера, который является другом российской оперной певицы и сторонницы Путина Анны Нетребко. Они не раз выступали вместе. Украинцы активно выступают против концертов Нетребко, которая поддерживает российского президента и даже передавала деньги сепаратистам в оккупированном Донецке. Тем не менее музыканту такая активность наших соотечественников не пришлась по душе и он решил бороться с украинцами с помощью судебных исков.

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Хочет затаскать по судам

Еще 6 июня в Штутгарте состоялось судебное заседание по иску немецкого дирижера и друга Анны Нетребко Михаэля Гюттлера к украинской активистке Екатерине Плаксий. В зале суда буквально яблоку негде было упасть, сюда съехались наши соотечественники из разных уголков Германии, чтобы поддержать Екатерину и ее мужа Дмитрия Пивоварова – представителей общественной инициативы INFRA, протестующей против выступлений Нетребко.

Дирижеру не понравилось, что Екатерина в одном из комментариев в соцсетях написала, что российские либералы сливаются с прокремлевскими пропагандистами, и он пытался запретить это высказывание через суд.

"Дело в том, что мы проводили акции против концертов Нетребко в Германии. И неожиданно группа российских либералов стала активно выступать против наших акций и защищать Нетребко. Они каким-то образом сконтактировали с дирижером, начали общаться, некоторые с ним даже встречались. Все они агрессивно критиковали наши протесты и выгораживали Нетребко", – рассказывает OBOZ.UA Екатерина.

Тогда Гюттлер решил буквально затаскать украинцев по судам, фактически вымотав их финансово, поскольку немецкое правосудие – дело недешевое. Таким образом, он, возможно, хотел заставить активистов замолчать и отступить.

Иск в суд музыкант подал в день, когда Екатерина и Дмитрий объявили об очередной акции протеста.

Также следует отметить, что сам дирижер работал постоянным гостевым дирижером в Мариинском театре с 2003-го по 2017 год. Он знаком с дирижером Путина Валерием Гергиевым, который его туда и пригласил. Затем еще работал в Екатеринбурге. Там он познакомился с Нетребко, а также будущей женой Олесей Шаповаловой.

Шаповалова родом из Беларуси, работала в автосалоне, торговала машинами и была переводчицей.

После свадьбы и переезда в Германию она открыла российский культурный центр "Самовар", где учат детей русскому языку и культуре. Семья дирижера дружит с семьей Нетребко. А Шаповалова посвящает Нетребко стихи и восхищается ее талантом, называя певицу Аннушкой.

Дирижер отозвал свой иск

Судебное заседание переносили по просьбе самого Гюттлера. Но наконец-то оно произошло. И в результате дирижер его проиграл.

"Судья долго рассматривал дело, сказал, что в нем есть даже процессуальные ошибки, поскольку этот иск был подан с нарушением сроков и его вообще не должны принимать. Затем он предложил истцу, то есть Гюттлеру, отозвать иск. В Германии существует такая практика, если судья намерен принять решение против того, кто подал заявление. В таком случае будет считаться, что процесса вроде бы не было, но для истца это все равно проигрыш. И он должен оплатить все расходы.

Дирижер согласился и сказал, что он отзывает. Таким образом, мы выиграли. Об этом в Твиттере даже написал наш адвокат, это очень известная в Германии юридическая контора", – рассказывает Екатерина.

Даже судья удивился

Украинцы рассказывают, что это не единственный судебный иск. Пока первое дело находилось в суде, Дмитрий и Катя дали интервью Радио Культура в Киеве, где рассказали о ситуации с Нетребко и ее другом дирижером. А также о том, что они собирают средства, чтобы оплатить судебные издержки.

Это, вероятно, очень разозлило Гюттлера, и он написал комментарий под интервью на странице радио. В нем он утверждал, что суд первой инстанции он у украинцев давно выиграл, никакой апелляции нет, а Екатерина должна выплатить ему компенсацию. Фактически обвинил активистов в том, что они обманывают.

"Но это была неправда. Тогда мы решили сами направить два иска о защите чести и достоинства дирижеру. Одно заседание состоялось 29 января в городе Оффенбург по месту жительства дирижера. Речь шла именно о его комментариях на странице Радио Культура. За это время суд по нашей апелляции состоялся, и он его проиграл. И судья его спрашивает: почему вы настаиваете и не хотите признать, что написали неправдивые утверждения? Зачем довели до суда вместо того, чтобы удалить эти заявления? И тогда он согласился, что подпишет юридический запрет на эти ложные утверждения. Если он еще раз повторит их, то ему грозит немалый штраф", – объясняет Екатерина.

"Мы не хотели идти на это соглашение, говорили, что давайте доведем дело до конца и пусть будет решение суда. Тогда дирижер предложил добавить туда еще несколько его ложных высказываний и оформить запрет на все вместе. Мы согласились", – добавляет Дмитрий.

Еще один судебный процесс против дирижера состоится в Нюрнберге. Поводом стали комментарии дирижера под фото известного немецкого стилиста Фрэнка Вильде, который поддержал украинцев, опубликовав фото с ними и подписав "свобода слова неприкосновенна". Это снова не понравилось немецкому музыканту, и он снова оставил там ряд комментариев, унижавших достоинство активистов. Утверждал, что Екатерина и Дмитрий якобы никогда не проводили сбор средств в поддержку Украины, что было неправдой. И заявил, что их сбор денег на судебные издержки – это мошенничество, которое является уголовным преступлением.

Друг Нетребко от своей идеи не отказался

Несмотря на то, что Гюттлер проигрывает в судах украинцам, он все равно ищет лазейки в законодательстве, чтобы снова начать судебные разбирательства против них.

В Германии есть две судебные процедуры – срочная и общая. Они между собой не связаны, и одно решение не влияет на другое. А подавать иски можно по месту жительства.

"Мы понимали, что дирижер снова попытается нас атаковать, но по другой процедуре. Чтобы избежать этого, после нашей победы в суде мы сразу подали специальный иск о непризнании его претензий в Нюрнберге, по моему месту жительства. Но он нашел лазейку и подал тот же иск по общей процедуре, но в Штутгарт, объяснив это тем, что там есть какие-то контракты. Таким образом, одна и та же претензия рассматривается в третий раз. Пожалуй, его цель – измотать нас финансово в судах, чтобы мы не могли защищаться", – считает Екатерина.

По словам Дмитрия, сейчас дирижер против них уже ничего не пишет. Но за дело взялась команда, где есть бывшие украинцы, но уже с немецкими паспортами. Они близки к праворадикальному движению в этой стране и выступают не только против активистов, но и против украинских властей, от них даже были призывы штурмовать украинское посольство в Германии. Среди них есть друг семьи Нетребко, который открыто фотографируется в футболке с портретом Путина.

"Перед последним судебным заседанием они нас атаковали в соцсетях, писали, что добрый и порядочный дирижер Гюттлер вынужден защищаться от этих непорядочных украинцев", – говорит Екатерина.

Пока пропутинская оперная певица Анна Нетребко почти не выступает в Германии. По словам активистов, остались всего два города, где будут ее концерты, в том числе и Берлин. И украинцы снова готовят акции протеста и не собираются отступать даже под угрозой судебных разбирательств.

Если кто-то хочет поддержать украинцев и помочь им собрать средства на судебные траты, то может это сделать по ссылке.