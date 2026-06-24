В Европе +42. Придет ли в Украину невыносимая жара? В Гидрометцентре обнародовали прогноз

В настоящее время погода в Украине вполне типична для этого времени года – солнечно, почти без дождей, температура не превышает отметки +30 градусов. Однако в это же время Европу накрыла сильная волна жары. Может ли эта жара дойти до Украины?

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Ответ на этот вопрос, а также подробный прогноз погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA дала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Европе до +42. Дойдет ли жара до Украины?

Европа страдает от аномальной жары. В некоторых регионах столбик термометра достигает +42 градусов. Может ли эта жара дойти до Украины? "Сейчас ситуация над европейским континентом складывается по-разному для разных регионов, особенно для юго-западных – Испании, Франции, Португалии. Там сейчас находится область высокого атмосферного давления в сочетании с раскаленной воздушной массой африканского происхождения. Но у нас сейчас несколько иная синоптическая ситуация", – успокоила синоптик.

По ее словам, в Украине на протяжении этой недели сохранится достаточно летняя погода "в умеренных, достаточно комфортных для этого времени года пределах" благодаря воздушным потокам, поступающим в нашу страну преимущественно с северо-запада. "Воздух будет перемещаться, поэтому воздушная масса будет не такой раскаленной".

Согласно прогнозам синоптиков, такая погодная ситуация сохранится как минимум до воскресенья, 28 июня.

Что будет с погодой в Украине до выходных

До воскресенья погода в Украине будет довольно однообразной с незначительными изменениями.

В ближайшие дни температура в ночные часы составит +12…+18 градусов, на юге +17…+22 градуса, а в дневные часы – от +24 до +29 градусов. Лишь на юге страны, а также в Закарпатье и Прикарпатье приземный слой воздуха может прогреваться до +32 градусов.

В четверг и пятницу на востоке и северо-востоке страны за счет небольших осадков будет несколько прохладнее, в пределах +20… +27 градусов. Наталья Птуха отметила, что, несмотря на господство над Украиной области повышенного атмосферного давления, время от времени по территории страны будут проходить определенные атмосферные фронты, из-за которых в отдельных регионах возможны локальные кратковременные дожди, иногда с грозами.

Так, в четверг, 25 июня, на востоке страны, в северных областях и в Крыму днем синоптики прогнозируют местами кратковременные грозы. На следующий день, в пятницу, 26 июня, на востоке и северо-востоке также возможны кратковременные дожди и грозы.

В то же время на выходных, в субботу и воскресенье, 27 и 28 июня, на всей территории страны будет практически без осадков. Лишь в воскресенье на востоке и северо-востоке местами возможен кратковременный дождь.

Когда в Украину придет жара

Начиная с воскресенья, 28 июня, в Украине ожидается повышение температуры. "Воздушная масса будет несколько меняться, и, соответственно, значения температуры будут несколько выше. Ожидается, что уже в конце недели температура по всей Украине ночью составит +15…+22 градуса, а днём – +27…+34 градуса. В западных областях местами может быть сильная жара, +35 градусов и даже чуть выше", – предупредила Наталья Птуха.

В то же время эта жара не дойдет до восточных областей – там сохранятся облачность, локальные дожди и дневные максимумы на уровне +23… +28 градусов.

Таким образом, тепло из Европы придет в Украину в несколько измененном виде, "ведь атмосфера постоянно колеблется, движется", но все равно будет происходить повышение температуры, отметила синоптик.

"Насколько оно будет интенсивным? Пока мы можем только сказать, что на следующей неделе температура будет выше, чем на этой. То есть +30 градусов, а местами и выше. Будет ли +40 градусов? Пока расчетные модели таких значений не дают, но мы будем уточнять это в конце текущей недели и в начале следующей", – добавила она.

Подробный прогноз погоды в Украине для всех регионов

Украинский гидрометцентр опубликовал карты погоды на период до воскресенья, 28 июня. Они показывают постепенное повышение температуры в стране и практически полное отсутствие осадков.

Так, в четверг, 25 июня, синоптики прогнозируют на большей части территории страны тёплую, но не жаркую погоду. В ночные часы температура воздуха составит от +15 градусов на севере до +23 градусов на юге. Днем самые низкие температуры будут на севере и востоке – до +24 градусов. Самая жаркая погода ожидается на юге и западе, где воздух будет прогреваться до +28…+31 градуса. Кратковременные дожди возможны на севере, востоке и юге страны.

В пятницу, 26 июня, общая температура воздуха незначительно повысится. Умеренные температуры сохранятся только на севере и востоке, где ночью ожидается +15… +17 градусов, а днем +21… +25 градусов. Зато на остальной территории Украины будет значительно теплее: на юге до +30 градусов, на западе до +33 градусов. В этот день почти везде, кроме запада, возможны кратковременные дожди.

В субботу, 27 июня, жарче всего может быть в Закарпатье – там столбик термометра может достигать отметки +34 градуса. В целом в западных и южных областях будет жарко, до +30… +31 градуса. Ночные температуры в этих регионах также будут довольно высокими, до +20… +23 градусов. На остальной территории температуры также повысятся по сравнению с предыдущим днем и достигнут +25… +27 градусов. На востоке страны будет на несколько градусов прохладнее.

В воскресенье, 28 июня, на востоке, севере страны и в Крыму возможна облачность, на востоке — кратковременные дожди. Здесь ожидаются самые низкие дневные температуры – до +25…+28 градусов. В то же время на западе будет усиливаться жара. В Закарпатье и Прикарпатье синоптики прогнозируют до +35 градусов, на остальной территории запада, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях – до +32…+34 градусов.