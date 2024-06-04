Услышал крики: на Хмельнитчине мужчина спас двух подтонувших в водоеме подростков. Видео

В Хмельницкой области двое подростков чуть не утонули в водоеме. К счастью, их крики услышал местный житель и сразу бросился на помощь.

Об этом сообщили в ГСЧС. Так, в вечернее время три девушки решили поплавать в местном озере, но начали тонуть.

Один из отдыхающих мужчин услышал их крики о помощи. 38-летний Александр сразу же подскочил и, несмотря на опасность, вытащил двух подростков на берег, где оказал им первую медицинскую помощь.

Третья девушка сумела самостоятельно добраться до берега. После этого на место происшествия оперативно прибыли спасатели и медицинский персонал. Пострадавшие доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в городе Переяславе Киевской области прогулка по недостройке для ребенка едва не завершилась трагедией. Несовершеннолетняя девочка по неосторожности упала ориентировочно с 9 на 7 этаж.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 27 апреля, мужчина упал в яму в отселенном здании и травмировался. Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

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