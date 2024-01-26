Украину накроют дожди со снегом: синоптики дали детальный прогноз погоды на выходные. Карта

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в грядущие выходные. Суббота практически по всей территории нашего государства будет снежной, в воскресенье некоторые регионы от осадков отдохнут.

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Серьезные морозы метеорологи на ближайшие дни не прогнозируют, днем даже ожидается небольшой "плюс". Подробный прогноз сделали специалисты Укргидрометцентра.

В субботу, 27 января, практически по всей Украине прогнозируются снегопады. На западе будет снег сильнее, на остальной территории нашего государства снег ожидается небольшим и мокрым.

Дневная температура будет колебаться в основном в диапазоне -1...+1. В Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет несколько теплее, 0...+2. Запорожье и Херсонщина - +1...+3, Николаевщина, Одесщина, Закарпатье и Крым – +2...+4.

Ночь субботы холоднее будет на западе страны, там ожидаются небольшие морозы, -2...-4. На остальной территории преимущественно +1...-1, местами – 0...+2.

Воскресенье, 28 января, принесет умеренные или небольшие снегопады в западные, восточные, южные и частично центральные регионы. Облачно с прояснениями, но без снега будет в Луцкой, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Дневная температура будет похожа на субботнюю: преимущественно от -1...+1 до 0...+2, только в южных регионах и на Закарпатье – до +2...+4.

Ночью же в воскресенье холоднее будет в западных областях (-2...-4), такая же температура ожидается в Полтавской и Харьковской областях. На севере и в Черновицкой области синоптики прогнозируют ночью до -3...-5. На остальной территории страны – от 0...-2 до -1...-3.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какие "сюрпризы" готовит погода. Украинцам следует привыкать к температурным "качелям": потепления в Украине будут чередоваться с похолоданиями.