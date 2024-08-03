Украину накроет ненастье: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 4 августа, циклон продолжит воздействовать на большую часть Украины. Поэтому 4 августа ночью и утром по всей Украине ожидаются дожди.

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Временами возможны грозы. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Днем западные и северные регионы попадут под влияние антициклона Julian, поэтому осадки маловероятны. Тем не менее, в центре, а также местами на юге и востоке циклон принесет дожди.

Температура днем ожидается в пределах +20…+27 градусов, а на юго-востоке – до +28…+32 градусов.

В Киеве дожди возможны ночью и утром, но днем ожидается прекращение осадков и солнца. Температура воздуха будет около +25 градусов. Таким образом, погода в столице будет достаточно удобной.

На следующей неделе в Украине не ожидается значительных сюрпризов или излишней жары. Возможны осадки.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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