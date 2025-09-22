Украина снова перейдет на зимнее время: почему перевод часов не отменили

В Украине давно ведутся дискуссии о необходимости отмены перевода времени дважды в год и даже были приняты определенные законодательные меры для урегулирования этого вопроса. Тем не менее, в этом октябре мы снова перейдем на зимнее время.

OBOZ.UA разбирался, почему именно до сих пор не отменена практика перевода часов. Рассказываем также, когда Украина в 2025 году перейдет на зимнее время.

Когда переход на зимнее время

Согласно нормам, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября в 4:00 утра. В этот момент стрелки переводят на один час назад.

В этом году переход на зимнее время состоится 26 октября. В этот день можно будет поспать на час дольше.

Почему в Украине продолжают переводить время

Верховная Рада Украины в июле 2024 года приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривал отмену перевода времени с зимнего на летнее. В случае вступления документа в силу наша страна осталась бы в зимнем времени постоянно. Однако это вызвало волну критики.

В частности ученые обратились к президенту Владимиру Зеленскому с письмом, в котором призвали не подписывать закон. Они указывали на то, что это нарушит суточные ритмы, ведь в июне в Киеве при таких условиях начнет светать уже в 3 часа утра (а в восточных областях еще на час раньше), а сумерки будут наступать в 20:00. К тому же ученые указали на то, что перевод часов не имеет доказанных долгосрочных негативных последствий для здоровья людей – только временный дискомфорт, к которому все достаточно быстро приспосабливаются.

И глава государства действительно не поставил свою подпись под законопроектом №4201 и не придал ему силы закона. Прислушался ли он к аргументам научного сообщества, или не подписал закон по другим причинам – в любом случае, Украина пока продолжает переходить с летнего на зимнее время и обратно дважды в год.

