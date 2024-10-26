Украина переходит на зимнее время: когда переведут часы и будет ли это в последний раз

В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время – в 4:00 стрелки часов переведут на час назад. Прогнозировалось, что переход в этом году должен был стать последним, однако будет ли это так, пока не ясно.

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Переход с летнего на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября – в 2024 году этот день приходится на 27 число. Ровно в 4:00 нужно перевести стрелки часов на один час назад (если было 4:00, то станет 3:00), что даст всем дополнительный час сна.

Большинство современных смартфонов и ноутбуков перейдут на зимнее время автоматически, вручную следует перевести механические часы.

Действительно ли Украина переходит на зимнее время в последний раз

В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон, который отменяет перевод часов с зимнего на летнее время. Планировалось, что после подписания закона президентом Владимиром Зеленским Украина переведет часы на зимнее время (на час назад) 27 октября и дальше часы на летнее время больше не переводили бы.

21 августа документ подписал глава парламента Руслан Стефанчук, в тот же день он был направлен на подпись Зеленскому. Однако президент до сих пор его не подписал.

В октябре в издании BBC со ссылкой на два источника в ОП заявили, что свою подпись глава государства ставить не планирует и в будущем. То есть закон может так и не вступить в силу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– зимнее время, на которое сейчас переходит Украина, является стандартным, то есть основным. Перевод на так называемое летнее время был искусственно создан для более эффективного использования дневного света.

– Переход на зимнее время может вызвать у многих людей дискомфорт и нарушение сна. Однако, благодаря правильному подходу, можно минимизировать негативные последствия.

– О том, как узнать точное время в интернете, с помощью мобильного и стационарного телефонов – читайте по ссылке.

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