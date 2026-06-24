У коллаборационистов нет психических отклонений: исследование выявило особенности мировоззрения пособников российских захватчиков

Коллаборационизм не является следствием психических расстройств или серьезных личностных отклонений. У большинства людей, осужденных за сотрудничество с врагом, психологические характеристики находятся в пределах среднестатистической нормы.

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Об этом пишет проект "Хочу к своим" со ссылкой на результаты исследования Пенитенциарной академии Украины.

Психических отклонений у большинства коллаборационистов не выявлено

В ходе исследования ученые проанализировали когнитивные и эмоциональные особенности лиц, осужденных за коллаборационизм.

Полученные результаты показали, что подавляющее большинство респондентов не имеет признаков выраженных психических патологий или критических личностных деформаций.

Исследователи пришли к выводу, что склонность к сотрудничеству с государством-агрессором объясняется не психическими расстройствами, а определенными мировоззренческими убеждениями и особенностями поведения в кризисных условиях.

Авторитарность и подчинение силе

Одной из наиболее характерных черт, выявленных у осужденных за коллаборационизм, стал повышенный уровень авторитарности.

Речь идет о склонности к некритическому восприятию авторитетов, ориентации на жесткие иерархии и убеждении, что сильная власть имеет право принимать решения без общественного контроля.

Также среди респондентов чаще фиксировалось мистическое или фаталистическое восприятие событий, когда человек склонен объяснять общественные процессы внешними силами или неотвратимыми обстоятельствами.

Низкий уровень самоанализа

Еще одной особенностью стал относительно низкий уровень самоанализа и критического осмысления собственных поступков.

Учёные отмечают, что сочетание потребности в сильном внешнем контроле и ограниченной способности к саморефлексии делает человека более уязвимым к манипуляциям и пропагандистскому воздействию.

Именно такие особенности способствуют восприятию навязанных политических нарративов без должного критического анализа.

Россию воспринимали не как угрозу, а как центр силы и влияния

Исследование также выявило существенные различия в отношении к России.

В политическом, экономическом и культурном измерениях осужденные за коллаборационизм демонстрировали более низкий уровень критичности по отношению к государству-агрессору.

Респонденты воспринимали Россию не как непосредственную угрозу для Украины, а как альтернативный центр силы и влияния.

По мнению исследователей, такая позиция способствует открытости к российским информационным и политическим посланиям.

Языковой вопрос стал одним из главных различий

Наиболее заметные различия между коллаборационистами и представителями контрольной группы были зафиксированы в отношении к языку.

Для большинства представителей контрольной группы украинский язык выступал важным элементом национальной идентичности и безопасности государства.

В то же время среди многих коллаборационистов языковой вопрос имел гораздо меньшее значение, что, по мнению исследователей, упрощало процесс культурного влияния и ассимиляции.

Женщины оказались менее восприимчивыми к русификации

Интересным выводом исследования стала разница между мужчинами и женщинами в отношении к языку.

Женщины, осужденные за коллаборационизм, в целом демонстрировали более высокую чувствительность к языковому вопросу и чаще сохраняли сдержанное отношение к изменениям культурных и языковых ориентиров.

Мужчины же оказались более склонными к восприятию российских нарративов и языковой русификации.

Коллаборационизм — следствие мировоззрения, а не психического состояния

Авторы исследования приходят к выводу, что коллаборационизм нельзя объяснить психическими отклонениями или психологической патологией.

Вместо этого решающую роль играют мировоззренческие установки человека, уровень критического мышления, отношение к авторитетам, восприятие национальной идентичности и способность противостоять внешнему информационному воздействию.

Именно эти факторы, по мнению исследователей, в значительной степени определяют склонность отдельных людей к сотрудничеству с государством-агрессором.

Как сообщал OBOZ.UA, исследование осужденных коллаборационистов, проведенное учеными Пенитенциарной академии Украины, также показало, что 70 % гауляйтеров на момент совершения преступления были безработными, и лишь 30 % имели официальную работу. Это свидетельствует о том, что экономическая нестабильность была одним из важных факторов, повышавших уязвимость людей, чем и пользовались оккупационные власти.

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