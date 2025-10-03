УкраїнськаУКР
Александр Кирш
Экономист

Блог | Цифровизация: любимое стихотворение Тычины в неожиданном переводе

Украинский поэт Павел Тычина

"Что-то мне этот Паваротти вовсе не понравился! Я его, правда, не слышал, но мне Рабинович напел!" Как бы там ни было, а я решил пойти ещё дальше.

Моё любимое стихотворение – "Ви знаєте, як липа шелестить…" – раннего Тычины это что-то невероятное, абсолютно не похожее на то, что мы читали когда-то в школе, и его легко можно нагуглить (не пожалеете)!

Ну а кому лень гуглить – услышьте хотя бы неповторимый ритм этого дивного произведения 20-летнего Павла Тычины в, извините, моём числопереводе его первого куплета, произнося – можно даже по-русски – НАЗВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЧИСЕЛ (не обязательно вслух, но – с учётом того, что я пытался передавать рифмы и даже иногда по возможности немного фонетику, – лучше всё-таки именно вслух!);

итак:

Тринадцать тысяч триста…

13300  6  7  3

3000  12  40

123  123

103  103  1  1 40

123

400  4  6  7  3

