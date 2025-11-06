Топ-5 'опасных' предметов в ванной, из-за которых можно заболеть

Большинство из нас воспринимает ванную комнату как одно из самых гигиеничных мест в наших домах. Именно здесь мы умываемся, чистим зубы и готовимся к предстоящему дню. Но некоторые предметы, которыми мы пользуемся регулярно, на самом деле могут содержать микробы и вызывать заболевания.

Так, специалисты предупреждают, что из-за своей теплой и влажной обстановки ванные комнаты являются идеальной средой для размножения бактерий и плесени. Со временем предметы повседневного обихода могут накапливать микробы, которые могут привести к проблемам с кожей, желудочным или респираторным заболеваниям, если их регулярно не чистить или не заменять, пишет Express.

Вот пять вещей, которые эксперты предлагают либо выбросить, либо тщательно очистить, прежде чем они повлияют на ваше здоровье.

Зубные щетки, которыми часто пользуются

Ваша зубная щетка – один из предметов, которые чаще всего используются в ванной комнате, но также один из самых грязных. Щетина может содержать бактерии и остатки зубной пасты, а если ее хранить слишком близко к туалету, на ней могут накапливаться микробы из мелкого тумана, образующегося во время смывания, известного как "туалетный шлейф", который может оседать на предметах поблизости, таких как зубные щетки.

Эксперты рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца или чаще, если щетина выглядит изношенной. Всегда тщательно промывайте ее после чистки, стряхивайте лишнюю воду и храните вертикально, чтобы она полностью высохла.

Губки для душа

Губки для душа прекрасно подходят для удаления отмершей кожи, но это также делает их идеальной средой для размножения бактерий. Они собирают грязь, влагу и остатки мыла, и если оставить их во влажном душе, они редко высыхают должным образом.

Чтобы поддерживать их в чистоте, промывайте губки после каждого использования и вешайте их в проветриваемом месте для полного высыхания. Стирайте их раз в неделю в горячей воде или замачивайте в растворе уксуса, чтобы уничтожить микробы.

Их следует заменять каждые месяц или два, или раньше, если они начинают пахнуть, менять цвет или становятся скользкими на ощупь.

Старые полотенца

Полотенца могут удерживать гораздо больше, чем просто воду. Если их использовать несколько раз в день, они собирают отмершую кожу, жир и бактерии, особенно если их оставлять влажными между использованиями.

Даже когда они выглядят чистыми, эти предметы могут быть скрытым источником неприятных запахов и микробов.

Эксперты рекомендуют стирать банные полотенца каждые три-четыре использования при температуре не менее 60°C.

Коврики для ванной

Коврики для ванной – еще один часто заброшенный предмет, который может накапливать влагу и бактерии. Они поглощают воду каждый раз, когда вы выходите из душа, и если эти предметы остаются влажными, под ними может быстро начать расти плесень, особенно на ковриках с резиновой задней частью, которая задерживает воду.

Оптимальный способ предотвратить это – стирать коврики для ванной еженедельно в горячем режиме и тщательно сушить их на улице или на радиаторе. Не оставляйте их мокрыми на полу, поскольку это задерживает влагу.

Устаревшие туалетные принадлежности и косметика

Часто мы даже не знаем, как долго бутылка шампуня или тюбик крема для лица задерживаются в нашей ванной комнате. Однако, после открытия эти продукты могут накапливать бактерии, особенно в теплой, душной среде.

Использование просроченных туалетных принадлежностей может раздражать кожу, глаза или кожу головы. Даже безупречные ванные комнаты могут скрывать удивительное количество гигиенических рисков.

Эксперты советуют проверять срок годности каждые несколько месяцев и выбрасывать все, что было открыто больше года.

