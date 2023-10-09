А помниш...

Народ усе про пломбір та про пломбір радянський. Смачний він був чи так собі. А я розповім вам про томатне морозиво. Пригадуєте таке? Мені навіть подобалося, - ну, такий я збоченець.

Знаєте, звідки воно з’явилося? У СРСР "найякісніші у світі" соки – яблучний, сливовий, томатний робили лише з некондиційної сировини. Некондиційна сировина в радянській системі була вельми специфічною. Це в країнах клятого капіталізму некондиція це невідповідний розмір або форма. А в соціалістичній економіці трохи не так. Там головною ознакою була гниль.

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Автор цих рядків сам застав часи, коли студентство збирало падалишні яблука – напівгнилі, биті, червиві відрами у бортову вантажівку, та везла на консервний завод, звалювала у бункери, звідки оте все надходило під преси. Разом з мишами та пацюками.

Так от: томатна паста з гнилих помідорів й за примітивної технології виробництва через який час починала пліснявіти. Тоді її списували й відправляли на переробку. З неї й виготовлялося радянське томатне морозиво. Частина плісняви після заморозки гинула й таке морозиво офіційно вважалося (увага!) "умовно їстівним".

А в яких умовах воно вироблялося, зберігалося, транспортувалося і продавалося? О, це окрема тужлива пісня...