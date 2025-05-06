Страхование во время войны: как украинцы защищают имущество и собственную жизнь в трудные времена

Полномасштабная война коренным образом изменила ежедневную реальность украинцев – от быта до представления о безопасности. Раньше большинство страховых полисов касались типичных мирных рисков: аварий, пожаров, краж. Сегодня все чаще возникает вопрос: как защитить дом, авто, здоровье и жизнь от дронов, обломков ракет или взрывных волн?

До полномасштабного вторжения РФ страхование военных рисков казалось почти невозможным – подобные инциденты подпадали под определение "форс-мажора" и автоматически исключались из покрытия. Но война изменила все: появился спрос, а вместе с ним – и решение. Сегодня у украинских компаний уже есть опыт не просто обещать, а реально компенсировать убытки от боевых действий. Как это работает, OBOZ.UA рассказывает на примере СК ИНГО и НАСК ОРАНТА.

ИНГО: защита для жилья, авто и здоровья – даже во время обстрелов

Компания ИНГО стала одной из первых, кто интегрировал военные риски в свои страховые продукты. Это стало ответом на неотложную потребность украинцев, столкнувшихся с обстрелами в жилых кварталах, взрывами вблизи домов и разрушенными автомобилями.

"Мы начали создавать программы с покрытием военных рисков сразу после начала большой войны. Наша цель – чтобы люди не волновались за имущество и думали о собственной безопасности", – рассказывает директор по розничному бизнесу СК ИНГО Николай Матика.

В компании доступно страхование недвижимости, которое покрывает не только непосредственные разрушения от попадания снарядов, но и побочный ущерб: выбитые стекла, уничтоженную мебель, поврежденную бытовую технику. В пакет также входит ответственность перед соседями – если по вине жильцов застрахованной квартиры нанесли ущерб соседям.

Реальные кейсы подтверждают действенность такой защиты. В июле 2024 года в Киеве ИНГО выплатила 54 000 грн за поврежденную квартиру на улице Глубочицкой, где обломки ракеты разбили окна и уничтожили мебель. Другому клиенту было компенсировано 109 427 грн за подобную ситуацию.

"Процесс получения компенсации не отнимает много времени. Клиенту достаточно сообщить об инциденте, предоставить документы и следовать рекомендациям специалистов страховой компании. В среднем средства поступают в течение 10 дней", – объясняет Николай Матыка.

Полис для квартиры стоит от 1351 грн в год при страховой сумме 125 000 грн. Для частного дома еще доступнее: от 1079 грн. Максимальное покрытие составляет 2 миллиона гривен. Однако, как и во всех компаниях, ограничения относятся к временно оккупированным территориям, зонам боевых действий и пограничным областям.

КАСКО с покрытием военных рисков: "Отбой тревоги"

В апреле 2025 года ИНГО запустила обновленную программу "Отбой тревоги" – КАСКО, покрывающую военные риски по рекордно низкому тарифу – 0,75% от страховой суммы. Для сравнения: обычное КАСКО стоит 4–7,5%, что делает новую программу в несколько раз доступнее.

Отметим, что полис предусматривает защиту авто от взрывов и обломков, наезда военной техники, ракетных ударов, повреждений от дронов.

Застраховать можно любой легковой автомобиль до 11 лет (включительно) и стоимостью до 6 млн грн. Максимальная компенсация – до 3 млн грн.

Например, владелец BMW3 на Киевщине получил 36 000 грн на ремонт авто после обстрела – деньги поступили за 19 дней. А еще в Киеве за поврежденную крышу Toyota RAV4 клиенту выплатили 21 500 грн – компенсация была предоставлена за 9 дней.

Медстрахование с военными рисками

Еще одно направление – медицинское страхование с покрытием травм от боевых действий. Все медицинские полисы ИНГО автоматически включают военные риски без дополнительной оплаты.

Если человек пострадал от обстрела, ИНГО организует и оплатит лечение, конечно, если это произошло не в зоне активных боевых действий. Полис работает для гражданских лиц, независимо от места работы, и предусматривает реальную помощь – от экстренной медпомощи до последующей реабилитации.

"Спрос на страхование военных рисков постоянно растет. Это уже не просто тренд – это необходимость, которая останется с нами на годы", – отмечает Николай Матика.

ОРАНТА: комплексный подход и фокус на доступность

Национальная акционерная страховая компания ОРАНТА также предложила решение по защите от военных рисков. Ее главная стратегия – включать покрытие боевых действий в уже существующие пакеты, не создавая отдельных "военных" продуктов.

"Отдельные страховки только на военные случаи – это дорого и малоэффективно. Поэтому мы делаем ставку на комплексные решения", – отмечает директор по розничным продажам ОРАНТЫ Константин Ватан.

Интересно, что все новые полные КАСКО-полисы ОРАНТЫ автоматически предусматривают компенсацию повреждений от боевых действий – до 2 миллионов гривен. А программа "Родная квартира" обеспечивает защиту недвижимости от обстрелов на сумму до 600 000 грн.

Радует, что цены не изменились с 2024 года, несмотря на инфляцию и усиление рисков. Это позволяет сохранить доступность страхования для многих украинских семей.

Телемедицина, психологи и "Личная безопасность"

Еще один фокус ОРАНТЫ – дистанционные сервисы. В регионах, где невозможно застраховать имущество из-за активных боевых действий, компания предлагает альтернативы: онлайн-заявки на компенсацию до 50 000 грн, телемедицинские консультации с врачами, скорейшее согласование документов без бумажной волокиты.

Также компания запустила программу "Личная безопасность" – это индивидуальное страхование жизни и здоровья для гражданских лиц в возрасте от 1 до 75 лет. Полис предусматривает покрытие травм, полученных во время обстрелов или атак, а также психологическую помощь, реабилитационные услуги и безлимитные онлайн-консультации с медиками.

Важно отметить, что полис действует на большинстве территорий Украины и даже за рубежом, кроме зон боевых действий.

Война продолжается, но и защита есть

Украинцы уже поняли, как важно чувствовать себя защищенным. И даже в самое сложное время можно найти инструменты для финансовой безопасности. Оформить полис сегодня – значит иметь гарантию завтра. ИНГО и ОРАНТА доказывают, что страхование – это не формальности, а реальная помощь в критических ситуациях.

"Война диктует новые правила. Но мы доказали, что украинский страховой рынок способен реагировать быстро и эффективно. Страхование стало инструментом покоя и уверенности – в завтрашнем дне", – заключает Николай Матика.

Страховая защита сегодня – это не роскошь, а рациональное решение, помогающее выстоять в условиях неопределенности. Растущее доверие к страховым компаниям и реальные кейсы выплат свидетельствуют: даже во время войны можно найти надежную опору.