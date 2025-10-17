Сразу будут гнить: какие овощи и фрукты нельзя хранить в холодильнике – топ 10
Свежие овощи не всегда могут оставаться свежими и вкусными долгое время. Поэтому часто их хранят в холодильнике, но это может только усугубить ситуацию, так как некоторые овощи и фрукты вообще нельзя хранить в холодильнике.
Редакция FoodOboz рассказываем, какие фрукты и овощи нельзя хранить в холодильнике, чтобы они не портились.
Бананы
Они становятся мягкими и чернеют.
Помидоры
Теряют вкус и текстуру, становятся "мучнистыми".
Лук и чеснок
Повышенная влажность холодильника приводит к порче, а также к появлению побегов у лука.
Картофель
Превращается в сладкий крахмал.
Авокадо, манго, персики, сливы лучше созревают при комнатной температуре.
Цитрусовые теряют вкус и могут выделять вредные вещества, а также поглощать запахи.
Зелень
Базилик, петрушка, укроп быстро вянет и портится.
Тыква
Теряет вкус и становится мягкой.
