Сразу будут гнить: какие овощи и фрукты нельзя хранить в холодильнике – топ 10

Свежие овощи не всегда могут оставаться свежими и вкусными долгое время. Поэтому часто их хранят в холодильнике, но это может только усугубить ситуацию, так как некоторые овощи и фрукты вообще нельзя хранить в холодильнике.

Редакция FoodOboz рассказываем, какие фрукты и овощи нельзя хранить в холодильнике, чтобы они не портились.

Бананы

Они становятся мягкими и чернеют.

Помидоры

Теряют вкус и текстуру, становятся "мучнистыми".

Лук и чеснок

Повышенная влажность холодильника приводит к порче, а также к появлению побегов у лука.

Картофель

Превращается в сладкий крахмал.

Авокадо, манго, персики, сливы лучше созревают при комнатной температуре.

Цитрусовые теряют вкус и могут выделять вредные вещества, а также поглощать запахи.

Зелень

Базилик, петрушка, укроп быстро вянет и портится.

Тыква

Теряет вкус и становится мягкой.

