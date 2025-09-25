Где хранить чеснок, чтобы он не портился до нового урожая: 3 лучших места

Чеснок полезен для укрепления иммунитета, борьбы с инфекциями (вирусами, бактериями, грибками) благодаря фитонцидам и для улучшения работы сердечно-сосудистой системы за счет снижения холестерина и нормализации давления. Чаще всего его добавляют в салаты, закуски, в мясные блюда – колбаса, котлеты. А также это незаменимый продукт при консервации.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, где лучше всего хранить чеснок, чтобы он не портился до следующего урожая.

В холодильнике

Это самый простой вариант хранения чеснока. Переложите чеснок в пленку или пакеты, бумагу, даже просто фольгу или специальные контейнеры с крышками и храните так его в холодильнике.

В погребе или подвале в ящиках

Переложите чеснок в ящики или мешок, положите на полку в погребе и так он не испортится. Если предполагается складывать овощ в ящики, его следует послойно чередовать с солью. При таком методе головки не высыхают, сохраняя сочность и аромат долгое время.

Банки

Для хранения зимой чеснок засыпается в банки и закрывается крышкой. Хранить головки в таком виде лучше в прохладном помещении.

