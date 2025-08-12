Собаки и коты по-другому видят цвета: какие игрушки им лучше покупать

Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит мир глазами вашего домашнего любимца, вы далеко не единственные. Большинство из нас стремится понять визуальный и сенсорный опыт собаки, и теперь, благодаря новым исследованиям, основанным на данных, мы на шаг ближе к тому, чтобы увидеть мир глазами нашего любимца. Более того, владельцев домашних животных призывают сделать эти небольшие, но важные шаги для улучшения качества их жизни.

Новые исследования, проведенные Petplan, британским поставщиком страхования домашних животных, дают представление о том, как наши любимые компаньоны воспринимают окружающий мир, особенно дома, в которых они живут. Работая вместе со своими собственными специалистами, Petplan раскрыл незначительные коррективы, которые могут значительно улучшить благополучие вашей собаки или кота – все это основывается на том, как они воспринимают, нюхают и взаимодействуют с окружающей средой, пишет Express.

В отличие от людей, собаки имеют только два типа рецепторов распознавания цветов (мы гордимся тремя), а это значит, что хотя мы можем воспринимать полный спектр цветов, наши четвероногие друзья различают лишь ограниченный диапазон желтого и синего. Считается также, что собаки страдают от красно-зеленой дальтоники, причем эти оттенки сливаются в коричневый и серый.

То же самое касается и кошек. Вопреки распространенному мнению, они не могут видеть в полной темноте, но их более крупные роговицы обеспечивают им ночное зрение, которое в восемь раз лучше, чем у людей, что позволяет им распознавать объекты в условиях слабого освещения.

Хотя кошки с трудом различают зеленый и красный цвета, быстро движущиеся объекты, такие как велосипед ниже, выглядят ярче. Несмотря на впечатляющее ночное зрение, у кошек есть слепое пятно прямо под подбородком.

Пять простых шагов, которые помогут улучшить жизнь вашего любимца

Выбирайте игрушки желтого и синего цветов: эти цвета больше привлекают внимание наших домашних любимцев, будь то желтая мышка или синяя кость.

Предложите различные текстуры: от мягких одеял до царапалок, новые поверхности обеспечивают разнообразие и комфорт, возбуждая другие органы чувств. Например, текстурированный ковер может помочь нашим домашним любимцам ориентироваться в пространстве.

Стимулируйте их обостренное обоняние: у собак невероятно чувствительный нос – они могут улавливать запахи на больших расстояниях. Говорят, что им нравятся ароматы лаванды, мяты и ежевики. С другой стороны, коты любят травяные ароматы и, конечно же, кошачью мяту и валериану!

Обеспечьте свежий воздух: и кошки, и собаки любят запахи свежего воздуха. Оставьте окна немного открытыми, чтобы впустить эти ароматы.

Уменьшите яркость света: поскольку собаки и кошки видят лучше в условиях слабого освещения по сравнению с людьми, стоит приглушать свет, когда это возможно, чтобы создать успокаивающую атмосферу.

