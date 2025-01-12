Со Старым Новым годом! Хорошие поздравления для родных и друзей

Старый Новый год – довольно интересное явление, возникшее в результате перехода с юлианского на григорианский календарь. Важно понимать, что праздник не является церковным в современном понимании. Юлианский календарь, который использовался в православной церкви на протяжении многих веков, постепенно отставал от солнечного времени. А григорианский, более точный, был принят Украиной в начале XX века. Это и привело к разногласиям в датах празднования Нового года.

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Старый Новый год все желающие могут отмечать и дальше, но уже без традиций щедрования и посевания, ведь праздники Маланки и Василия сместились на 31 декабря и 1 января соответственно. OBOZ.UA публикует искренние поздравления для родных и друзей.

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Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

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Хай у Старий Новий рік

Щастя прийде на поріг,

Щоб із ним постука в хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

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Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю счастья, мира и благополучия. Пусть Новый год по старой доброй традиции подарит волшебную сказку и настоящее чудо. Пусть впереди ждут радостные дни и прекрасные новости, в жизни не будет бед и обид, а в сердце любовь. Пусть Старый Новый год осуществит главное желание, подарит щедрые улыбки и объятия.

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Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю, чтобы этот праздник подарил новые надежды и сбылись самые заветные мечты. А рядом пусть будут самые дорогие люди.

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Желаю в новом году начать новую жизнь – гораздо интереснее и счастливее, жизнь, в которой тебя ждет много веселых приключений, невероятных успехов и замечательных событий.

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Поздравляю со Старым Новым годом. Хочу избавиться от всего старого и ненужного, желаю с новой страницы начать этот год. И пусть он будет хорошим и удачным. Желаю сиять от счастья, как елка от гирлянд, желаю, чтобы праздничное настроение у тебя было каждый день.

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Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть этот год наполнит сердце счастьем и любовью, пусть сбудется мечта всей твоей жизни, а праздник подарит настоящее чудо. Пусть завершится твоя старая история и начнется новая страница в жизни. Желаю в нем много ярких моментов, мира, добра, любви и надежды.

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Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых устремлений надежд.

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Щоб рік старий погане все забрав,

Про добрі справи нагадав.

Щоб свято за столом сім’ю зібрало

Та щастя в домі панувало.

Щоб сміх дитячий лунав,

Господь від бід оберігав.

Щоб правило світом добро,

Перемогти все зло могло.

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Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то будущего и будущего! Пусть год будет лёгким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

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Вот и наступил еще один замечательный праздник – Старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год или сказать главные слова близким и дорогим людям. Пусть еще раз зажгутся свечи, зажгутся огни на елке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, со Старым Новым годом!

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В старый Новый год примите самые теплые пожелания. Пусть дом будет наполнен уютом и достатком. Пусть в семье господствует взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пусть все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, новых грандиозных планов и возможностей для всех желаний!

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