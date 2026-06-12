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Сколько украинцев считают, что США давят на Украину, чтобы она пошла на уступки России: опрос раскрыл настроения

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
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Сколько украинцев считают, что США давят на Украину, чтобы она пошла на уступки России: опрос раскрыл настроения
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Большинство украинцев считают, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью добиться уступок со стороны России, в то время как доверие к европейским союзникам растет. Социологический опрос показал заметную разницу в восприятии политики США и Европы среди граждан.

В то же время украинцы продолжают возлагать большие надежды именно на поддержку европейских партнеров. Об этом свидетельствует новый социологический опрос КМИС.

По результатам исследования, 56% украинцев считают, что США устали от войны и давят на Украину для достижения уступок со стороны России. В то же время лишь 30% опрошенных убеждены, что Соединенные Штаты остаются надежным союзником. Социологи отмечают, что за последние шесть месяцев эти настроения практически не изменились.

Сколько украинцев считают, что США давят на Украину, чтобы она пошла на уступки России: опрос раскрыл настроения
Сколько украинцев считают, что США давят на Украину, чтобы она пошла на уступки России: опрос раскрыл настроения

В то же время отношение к Европе более позитивное. Так, 64% украинцев считают, что европейские страны серьезно помогают Украине и стремятся к завершению войны на справедливых условиях. Лишь 25% респондентов убеждены, что Европа устает и склоняет Украину к невыгодному миру.

По сравнению с началом 2026 года уровень доверия к Европе вырос. Доля тех, кто считает ее надежным союзником, увеличилась с 58% до 64%, тогда как количество скептиков уменьшилось с 35% до 25%.

Эксперты связывают такую динамику с конкретными шагами Европейского Союза, в частности с предоставлением Украине многомиллиардного кредита, сохранением и усилением санкций против России, а также с сигналами о дальнейшей интеграции Украины в ЕС. Кроме того, определенную роль могли сыграть политические изменения в отдельных странах Европы и ожидания более решительных действий от европейских партнеров.

В то же время социологи отмечают, что восприятие Европы частично улучшается на фоне более критичного отношения к США. Однако даже без этого фактора положительная оценка роли Европы демонстрирует рост.

Отдельно отмечается, что украинцы дифференцированно относятся к Соединенным Штатам. Несмотря на критику решений политического руководства, 83% граждан положительно относятся к обычным американцам.

Как сообщал OBOZ.UA, один из последних опросов показал, что 26,7% опрошенных украинцев верят в подписание мирного соглашения между Украиной и Россией в течение следующих 12 месяцев. В целом в победу Украины в войне верят 36,3% респондентов, а еще 30% ответили, что скорее верят, чем не верят. Между тем 30,1% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении.

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