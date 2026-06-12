Сколько украинцев считают, что США давят на Украину, чтобы она пошла на уступки России: опрос раскрыл настроения

Большинство украинцев считают, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью добиться уступок со стороны России, в то время как доверие к европейским союзникам растет. Социологический опрос показал заметную разницу в восприятии политики США и Европы среди граждан.

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В то же время украинцы продолжают возлагать большие надежды именно на поддержку европейских партнеров. Об этом свидетельствует новый социологический опрос КМИС.

По результатам исследования, 56% украинцев считают, что США устали от войны и давят на Украину для достижения уступок со стороны России. В то же время лишь 30% опрошенных убеждены, что Соединенные Штаты остаются надежным союзником. Социологи отмечают, что за последние шесть месяцев эти настроения практически не изменились.

В то же время отношение к Европе более позитивное. Так, 64% украинцев считают, что европейские страны серьезно помогают Украине и стремятся к завершению войны на справедливых условиях. Лишь 25% респондентов убеждены, что Европа устает и склоняет Украину к невыгодному миру.

По сравнению с началом 2026 года уровень доверия к Европе вырос. Доля тех, кто считает ее надежным союзником, увеличилась с 58% до 64%, тогда как количество скептиков уменьшилось с 35% до 25%.

Эксперты связывают такую динамику с конкретными шагами Европейского Союза, в частности с предоставлением Украине многомиллиардного кредита, сохранением и усилением санкций против России, а также с сигналами о дальнейшей интеграции Украины в ЕС. Кроме того, определенную роль могли сыграть политические изменения в отдельных странах Европы и ожидания более решительных действий от европейских партнеров.

В то же время социологи отмечают, что восприятие Европы частично улучшается на фоне более критичного отношения к США. Однако даже без этого фактора положительная оценка роли Европы демонстрирует рост.

Отдельно отмечается, что украинцы дифференцированно относятся к Соединенным Штатам. Несмотря на критику решений политического руководства, 83% граждан положительно относятся к обычным американцам.

Как сообщал OBOZ.UA, один из последних опросов показал, что 26,7% опрошенных украинцев верят в подписание мирного соглашения между Украиной и Россией в течение следующих 12 месяцев. В целом в победу Украины в войне верят 36,3% респондентов, а еще 30% ответили, что скорее верят, чем не верят. Между тем 30,1% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении.

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