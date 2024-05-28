Сейчас кажется дикостью: за что чаще всего упрекали женщин в СССР

Несмотря на то, что власти СССР заявляли, что в обществе царит равенство и равноправие, сексизм в те годы процветал. Женщины действительно могли работать наравне с мужчинами, но на этом все.

Девушки часто подвергались критике и осуждению за поведение, внешний вид и жизненные выборы. О том, в чем их упрекали чаще всего, рассказывает OBOZ.UA.

В Советском Союзе каждый аспект жизни граждан был под пристальным контролем партии и общества. Женщины, составлявшие значительную часть рабочей силы, одновременно должны были соответствовать еще и роли идеальных жен и матерей. Это значительно истощало, ведь независимо от того, насколько тяжело работала женщина, если она не отвечала ожиданиям, ее могли осудить как "плохую мать" или "недостаточно хорошую жену".

Сегодня, когда мы говорим о правах женщин, равенстве полов и эмансипации, трудно представить, что относительно недавно полчеловечества сталкивалось с подобным, ведь, к счастью, для большинства людей эти предубеждения и негласные правила стали дикостью.

Сожительство

Самым большим грехом для советской женщины была жизнь с мужем в одном доме без официального брака. Слухи о непорядочности распространялись с невероятно большой скоростью, а бабушки на скамейках не упускали возможности, чтобы осудить такое поведение. Вдобавок женщины еще и слышали угрозы об увольнении или исключении из партии за свою распущенность.

Проявления любви

Обниматься или целоваться в общественных местах было очень неприлично. Советские пары влюбленных, имевшие неосторожность продемонстрировать свои чувства на людях, рисковали попасть под осудительный взгляд общества и снискать сомнительную славу.

Одиночество после 25 лет

Даже женщины чуть за 20, у которых не было семьи, уже считались "старородящими". А те, кому уже исполнилось 25 лет, но они не вышли замуж и не родили детей, вызвали невероятные подозрения. К ним относились довольно пренебрежительно, что значительно усложняло дальнейшее построение романтической жизни.

Декрет

Для Советского союза женщина – это, в первую очередь, рабочая сила, поэтому ее длительное пребывание в декрете также вызвало осуждение. Выбор женщины остаться дома и посвятить себя воспитанию детей считался ленью и тунеядством.

Развод

Как бы это ни странно ни звучало, но даже выход из токсических отношений или развод вызвали невероятное возмущение общества. Советская женщина должна была терпеть и иметь так называемую "женскую мудрость", чтобы сохранить семью несмотря ни на что, поэтому те жены, которые решались уйти, становились объектом осуждения.

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