Самый вкусный сырный суп с копченостями и специями: готовится проще любого первого блюда

Домашние супы можно готовить из любых продуктов, но, очень вкусно будет именно с сыром, мясом, морепродуктами. Картофель в супы добавлять не обязательно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого сырного супа с зажаркой.

Ингредиенты:

балык

картофель

морковь

лук

2 плавленых сырка

сливки 150 мл

укроп

соль, перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь. Добавьте нарезанное мясо и жарьте все вместе 5 минут.

2. Залейте водой, добавьте сырки, сливки, укроп и специи.

3. Доведите до готовности еще 5 минут и суп готов!

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