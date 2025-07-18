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Самый вкусный сырный суп с копченостями и специями: готовится проще любого первого блюда
Домашние супы можно готовить из любых продуктов, но, очень вкусно будет именно с сыром, мясом, морепродуктами. Картофель в супы добавлять не обязательно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого сырного супа с зажаркой.
Ингредиенты:
- балык
- картофель
- морковь
- лук
- 2 плавленых сырка
- сливки 150 мл
- укроп
- соль, перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь. Добавьте нарезанное мясо и жарьте все вместе 5 минут.
2. Залейте водой, добавьте сырки, сливки, укроп и специи.
3. Доведите до готовности еще 5 минут и суп готов!
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