УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый вкусный сырный суп с копченостями и специями: готовится проще любого первого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
57
Самый вкусный сырный суп с копченостями и специями: готовится проще любого первого блюда

Домашние супы можно готовить из любых продуктов, но, очень вкусно будет именно с сыром, мясом, морепродуктами. Картофель в супы добавлять не обязательно.

Видео дня
Сырный суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого сырного супа с зажаркой.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • балык
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • 2 плавленых сырка
  • сливки 150 мл
  • укроп
  • соль, перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь. Добавьте нарезанное мясо и жарьте все вместе 5 минут.

Овощи для супа

2. Залейте водой, добавьте сырки, сливки, укроп и специи.

Приготовление супа

3. Доведите до готовности еще 5 минут и суп готов!

Готовый суп

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: