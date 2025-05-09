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Самый простой и удачный маринад для шашлыка, который сделает мясо сочным: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Сочный шашлык

Для того, чтобы мясо для шашлыка было сочным и вкусным, его нужно правильно замариновать. Кулинары рассказывают, что лучшими продуктами для маринада будут: кефир, сметана, минеральная вода, томатный сок.

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Очень вкусный шашлык

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сочного шашлыка, который нужно мариновать в луке, со специями и водой. 

Сочный шашлык из свинины

Ингредиенты:

  • 3 кг свиного ошейка
  • 1-1,5 кг лука
  • 1 приправа
  • соль (по вкусу)
  • лук
  • соль
  • сахар
  • зелень
  • вода

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками.

Мясо для шашлыка

2. Нарежьте лук, добавьте специи, воду и мясо.

Специи для мяса

3. Маринуйте мясо 2-4 часа.

Маринад для мяса

После готовьте на огне до готовности! 

Готовый шашлык

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