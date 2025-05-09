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Самый простой и удачный маринад для шашлыка, который сделает мясо сочным: рассказываем, из чего приготовить
Для того, чтобы мясо для шашлыка было сочным и вкусным, его нужно правильно замариновать. Кулинары рассказывают, что лучшими продуктами для маринада будут: кефир, сметана, минеральная вода, томатный сок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сочного шашлыка, который нужно мариновать в луке, со специями и водой.
Ингредиенты:
- 3 кг свиного ошейка
- 1-1,5 кг лука
- 1 приправа
- соль (по вкусу)
- лук
- соль
- сахар
- зелень
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте большими кусками.
2. Нарежьте лук, добавьте специи, воду и мясо.
3. Маринуйте мясо 2-4 часа.
После готовьте на огне до готовности!
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