Самый простой и удачный маринад для шашлыка, который сделает мясо сочным: рассказываем, из чего приготовить

Для того, чтобы мясо для шашлыка было сочным и вкусным, его нужно правильно замариновать. Кулинары рассказывают, что лучшими продуктами для маринада будут: кефир, сметана, минеральная вода, томатный сок.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сочного шашлыка, который нужно мариновать в луке, со специями и водой.

Ингредиенты:

3 кг свиного ошейка

1-1,5 кг лука

1 приправа

соль (по вкусу)

лук

соль

сахар

зелень

вода

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками.

2. Нарежьте лук, добавьте специи, воду и мясо.

3. Маринуйте мясо 2-4 часа.

После готовьте на огне до готовности!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: