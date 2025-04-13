С Вербным воскресеньем! Теплые поздравления для близких

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, — это двенадцатый христианский праздник, который отмечается за неделю до Пасхи. Оно посвящено торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, где Его встречали пальмовыми ветвями.

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В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. В этот день принято ходить в храмы и церкви и освящать веточки ивы. Когда верующие возвращаются из богослужений домой, то легонько постукивают своих знакомых и родных веточками ивы, говоря: "Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасху!".

Редакция OBOZ.UA подскажет, как поздравить с Вербным воскресеньем родных, знакомых и друзей. Ниже вы найдете и красивые открытки-поздравления с Вербным воскресеньем.

Как поздравить с Вербным воскресеньем

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет мир и радость в ваш дом, а сердце наполнится верой и надеждой на лучшее будущее.

С праздником Вербного воскресенья! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, а также Божьей помощи по всем делам.

Поздравляю с праздником! Пусть святая верба доставит вам радость, а благословение Божие будет с вами всегда.

С Вербным воскресеньем! Желаю мира, любви и гармонии в душе, а также благополучия и удачи на каждом шагу.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло и свет, а сердце наполнится любовью и верой.

С праздником Вербного воскресенья! Желаю, чтобы этот день был началом нового благословенного периода, исполненного здоровья, удачи и мира.

Поздравляю с чудесным праздником Вербного воскресенья! Пусть ветви вербы принесут в ваш дом радость, а Господь благословит вас на все добрые дела.

С Вербным воскресеньем! Пусть этот праздник дарит вам душевное спокойствие и укрепит вашу веру в лучшее завтра.

СМС-поздравления с Вербным воскресеньем:

С праздником! Пусть освященная вербичка принесет вам здоровье и благодать!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Да хранит Господь вас и вашу семью.

В Вербное воскресенье желаю вам мира, согласия и благословения Божия!

С праздником Вербного воскресенья! Пусть радость в этот день наполнит ваши сердца.

Вербное воскресенье стучит в дверь! Желаю вам счастья, добра и весеннего настроения!

Пусть освященная верба принесет в ваш дом благополучие и любовь. С Вербным воскресеньем!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю вам крепкого здоровья и светлой судьбы.

В этот светлый день Вербного воскресенья желаю вам веры, надежды и Божьей опеки!

С Вербным воскресеньем! Пусть каждый день будет полон радости и гармонии.

Сердечно поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь весеннее обновление и вдохновение!

Стихи на Вербное воскресенье

С Вербным воскресеньем!

Счастья и любви!

Пусть Господь исполнит

Все мечты твои.

****

Поздравляю с Вербным Воскресеньем,

Пусть в семью войдет и радость, и покой.

Божьего в делах благословенья,

И в сердцах пусть царствует любовь.

****

Пусть ветка вербы Вас хранит от бед,

Пусть Божья милость спустится к Вам с неба,

Здоровья Вам на много-много лет,

Чтобы для добрых дел нашли Вы время,

И пусть сегодня, так как никогда,

Прямо в сердце счастье постучится,

Веточкой вербы коснусь я Вас слегка,

И значит, всё хорошее случится,

И всем родных и близким и друзьям,

Вы передайте так же поздравления,

Святая дата, слава небесам,

И пусть Господь простит все прегрешения!

****

Освящается верба пушистая,

Бьют мелодией колокола,

И погода такая лучистая,

За окошком повсюду весна,

И так празднично и так торжественно,

И на сердце и на душе,

Воскресенье с силой божественной,

И хочу пожелать я тебе:

Много здравия, счастья огромного,

Пусть во всём будет только добро,

Всего лучшего и бесподобного,

Пусть Господь бережёт от всего!

****

Поздравления с Вербным воскресеньем своими словами, в прозе

Сердечно поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть освященная вербичка принесет в ваш дом весеннее обновление и благодать, наполняя сердце светлой радостью.

В этот особый день желаю вам крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть Вход Господень в Иерусалим вдохновляет на добрые дела и укрепляет веру.

Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть нежные веточки ивы станут символом новых начинаний и исполнения заветных мечтаний.

В этот весенний праздничный день желаю вам гармонии и покоя в душе. Пусть каждый ваш шаг будет освящен светом этого благословенного времени.

Примите мои искренние поздравления с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда царили мир, согласие и взаимопонимание.

Пусть этот праздник принесет в ваш дом благополучие и уют. Пусть освященная верба оберегает от невзгод и дарит надежду на лучшее будущее.

Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы ваши сердца наполнились любовью и состраданием к ближним, как это сделал Христос.

В этот день, когда мы вспоминаем торжественный вход Иисуса в Иерусалим, желаю вам следовать его мудрости и терпению. Пусть каждый ваш день будет полон светом веры.

Ранее OBOZ.UA писал, как здороваются в Вербное воскресенье и что говорят, когда бьют веточкой ивы.

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