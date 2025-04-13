С Вербным воскресеньем! Теплые поздравления для близких
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, — это двенадцатый христианский праздник, который отмечается за неделю до Пасхи. Оно посвящено торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, где Его встречали пальмовыми ветвями.
В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. В этот день принято ходить в храмы и церкви и освящать веточки ивы. Когда верующие возвращаются из богослужений домой, то легонько постукивают своих знакомых и родных веточками ивы, говоря: "Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасху!".
Редакция OBOZ.UA подскажет, как поздравить с Вербным воскресеньем родных, знакомых и друзей. Ниже вы найдете и красивые открытки-поздравления с Вербным воскресеньем.
Как поздравить с Вербным воскресеньем
- Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет мир и радость в ваш дом, а сердце наполнится верой и надеждой на лучшее будущее.
- С праздником Вербного воскресенья! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, а также Божьей помощи по всем делам.
- Поздравляю с праздником! Пусть святая верба доставит вам радость, а благословение Божие будет с вами всегда.
- С Вербным воскресеньем! Желаю мира, любви и гармонии в душе, а также благополучия и удачи на каждом шагу.
- Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло и свет, а сердце наполнится любовью и верой.
- С праздником Вербного воскресенья! Желаю, чтобы этот день был началом нового благословенного периода, исполненного здоровья, удачи и мира.
- Поздравляю с чудесным праздником Вербного воскресенья! Пусть ветви вербы принесут в ваш дом радость, а Господь благословит вас на все добрые дела.
- С Вербным воскресеньем! Пусть этот праздник дарит вам душевное спокойствие и укрепит вашу веру в лучшее завтра.
СМС-поздравления с Вербным воскресеньем:
- С праздником! Пусть освященная вербичка принесет вам здоровье и благодать!
- Поздравляю с Вербным воскресеньем! Да хранит Господь вас и вашу семью.
- В Вербное воскресенье желаю вам мира, согласия и благословения Божия!
- С праздником Вербного воскресенья! Пусть радость в этот день наполнит ваши сердца.
- Вербное воскресенье стучит в дверь! Желаю вам счастья, добра и весеннего настроения!
- Пусть освященная верба принесет в ваш дом благополучие и любовь. С Вербным воскресеньем!
- Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю вам крепкого здоровья и светлой судьбы.
- В этот светлый день Вербного воскресенья желаю вам веры, надежды и Божьей опеки!
- С Вербным воскресеньем! Пусть каждый день будет полон радости и гармонии.
- Сердечно поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь весеннее обновление и вдохновение!
Стихи на Вербное воскресенье
С Вербным воскресеньем!
Счастья и любви!
Пусть Господь исполнит
Все мечты твои.
****
Поздравляю с Вербным Воскресеньем,
Пусть в семью войдет и радость, и покой.
Божьего в делах благословенья,
И в сердцах пусть царствует любовь.
****
Пусть ветка вербы Вас хранит от бед,
Пусть Божья милость спустится к Вам с неба,
Здоровья Вам на много-много лет,
Чтобы для добрых дел нашли Вы время,
И пусть сегодня, так как никогда,
Прямо в сердце счастье постучится,
Веточкой вербы коснусь я Вас слегка,
И значит, всё хорошее случится,
И всем родных и близким и друзьям,
Вы передайте так же поздравления,
Святая дата, слава небесам,
И пусть Господь простит все прегрешения!
****
Освящается верба пушистая,
Бьют мелодией колокола,
И погода такая лучистая,
За окошком повсюду весна,
И так празднично и так торжественно,
И на сердце и на душе,
Воскресенье с силой божественной,
И хочу пожелать я тебе:
Много здравия, счастья огромного,
Пусть во всём будет только добро,
Всего лучшего и бесподобного,
Пусть Господь бережёт от всего!
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Поздравления с Вербным воскресеньем своими словами, в прозе
Сердечно поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть освященная вербичка принесет в ваш дом весеннее обновление и благодать, наполняя сердце светлой радостью.
В этот особый день желаю вам крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть Вход Господень в Иерусалим вдохновляет на добрые дела и укрепляет веру.
Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть нежные веточки ивы станут символом новых начинаний и исполнения заветных мечтаний.
В этот весенний праздничный день желаю вам гармонии и покоя в душе. Пусть каждый ваш шаг будет освящен светом этого благословенного времени.
Примите мои искренние поздравления с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда царили мир, согласие и взаимопонимание.
Пусть этот праздник принесет в ваш дом благополучие и уют. Пусть освященная верба оберегает от невзгод и дарит надежду на лучшее будущее.
Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы ваши сердца наполнились любовью и состраданием к ближним, как это сделал Христос.
В этот день, когда мы вспоминаем торжественный вход Иисуса в Иерусалим, желаю вам следовать его мудрости и терпению. Пусть каждый ваш день будет полон светом веры.
Ранее OBOZ.UA писал, как здороваются в Вербное воскресенье и что говорят, когда бьют веточкой ивы.
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